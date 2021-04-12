Çiğ köfte severler dikkat! Ucuz malzeme ve kiremit tozu tehlikesi! Kanser yapıyor

Çiğ köfte Türk mutfağına özgü sevilen lezzetlerden biri. Öğün aralarında veya ana yemek yanında tüketilen aperatifler arasında çiğ köfte başı çekiyor. İşin ustaları tüketiciyi güvenilir yerlerden yenmesi konusunda uyarıyor. Çünkü gıda sahtekarları merdiven altı salça kiremit tozu ile çiğ köfte yapıyor.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN