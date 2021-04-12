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Çiğ köfte severler dikkat! Ucuz malzeme ve kiremit tozu tehlikesi! Kanser yapıyor

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Giriş: 12.04.2021 11:24
Güncelleme:12.04.2021 11:42
Çiğ köfte Türk mutfağına özgü sevilen lezzetlerden biri. Öğün aralarında veya ana yemek yanında tüketilen aperatifler arasında çiğ köfte başı çekiyor. İşin ustaları tüketiciyi güvenilir yerlerden yenmesi konusunda uyarıyor. Çünkü gıda sahtekarları merdiven altı salça kiremit tozu ile çiğ köfte yapıyor.
Çiğ köfte severler dikkat! Kanser yapıyor ÇİĞ KÖFTE SEVERLER DİKKAT! KANSER YAPIYOR
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Çiğ köfte severler dikkat! Kanser yapıyor
Çiğ köfte severler dikkat! Kanser yapıyor
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