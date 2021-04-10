Son dakika! Yerli Kovid-19 ilacında FAZ 2 aşamasına geçildi! Piyasaya çıkacağı tarihi A Haber'de duyurdu

YERLİ KOVİD-19 İLACINDA YENİ GELİŞME

Yerli ilaç çalışmalarını yöneten Doktor Mehmet Altay Ünal, Faz-2 aşamasına geçilen ilacın herkesin erişebileceği kadar ucuz olmasının

temel kriterleri olduğunu söyledi.

YERLİ İLAÇ NE ZAMAN PİYASAYA ÇIKACAK?

Ünal, "Bu ilaç çok ucuz, Türkiye'de yerli ve milli imkanlarla sentezleniyor. Bu ilaç etkili olursa milyonlarca kutu üretecek şekilde hem ülkemize hem dünyaya sunmuş olacağız... Yıl sonuna kadar tamamlayıp insanlığın kullanımına sunmayı hedefliyoruz." dedi.



