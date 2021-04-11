Son dakika: Devlet üreticinin yanında! Çiftçiden alınıp ücretsiz dağıtılacak

Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO) Genel Müdürü Ahmet Gürdal, "Özellikle salgın döneminde tüketim daralmasına bağlı olarak toplu tüketim yerleri normalde bu üretim döneminde üretilen patatesler tüketilmesi lazımdı. Ama bu daralmaya bağlı olarak üreticilerimizin elinde kaldı. Yeni sezonun yaklaşmasıyla beraber ekonomik değerin kaybolma riski ortaya çıktı. Üreticilerimizin bu sıkıntısı Sayın Cumhurbaşkanımız tarafından talimatlandırılarak hızlı bir şekilde üreticilerimizin elinden alınarak 81 ildeki ihtiyaç sahibi vatandaşlarımıza hanelerine sunulmasıyla görevlendirildik." ifadelerini kullandı.