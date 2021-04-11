Son dakika: Devlet üreticinin yanında! Çiftçiden alınıp ücretsiz dağıtılacak
Son dakika haberi... Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla üreticinin elinde kalan milyonlarca ton patates ve soğanın Toprak Mahsulleri Ofisi'nin alacak olması çiftçiyi sevindirdi. Detayları Hayrettin Yenel Niğde'den, Gamze Elçi İzmir'den aktardı. Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO) Genel Müdürü Ahmet Gürdal, "Sayın Cumhurbaşkanımız tarafından talimatlandırılarak hızlı bir şekilde üreticilerimizin elinden alınarak 81 ildeki ihtiyaç sahibi vatandaşlarımıza hanelerine sunulmasıyla görevlendirildik" dedi.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla üreticinin elinde kalan milyonlarca ton patates ve soğanın Toprak Mahsulleri Ofisi'nin alacak olması çiftçiyi sevindirdi. Detayları Hayrettin Yenel Niğde'den, Gamze Elçi İzmir'den aktardı.
ÇİFTÇİDEN ALINACAK ÜRÜNLER ÜCRETSİZ DAĞITILACAK
Patates üreticilerinin elinde kalan ürünler devlet tarafından alınıyor. Çiftçiden satın alınan patates ihtiyaç sahiplerine verilecek.
Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO) Genel Müdürü Ahmet Gürdal, "Özellikle salgın döneminde tüketim daralmasına bağlı olarak toplu tüketim yerleri normalde bu üretim döneminde üretilen patatesler tüketilmesi lazımdı. Ama bu daralmaya bağlı olarak üreticilerimizin elinde kaldı. Yeni sezonun yaklaşmasıyla beraber ekonomik değerin kaybolma riski ortaya çıktı. Üreticilerimizin bu sıkıntısı Sayın Cumhurbaşkanımız tarafından talimatlandırılarak hızlı bir şekilde üreticilerimizin elinden alınarak 81 ildeki ihtiyaç sahibi vatandaşlarımıza hanelerine sunulmasıyla görevlendirildik." ifadelerini kullandı.
BAŞKAN ERDOĞAN'A TEŞEKKÜR
Bir üretici, "Sayın Cumhurbaşkanımıza çok teşekkür ediyoruz. Artık inşallah depolarımızda kalmayacak." dedi.
İzmir'de de çalışmalar devam ediyor.
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