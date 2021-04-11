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Son dakika: Devlet üreticinin yanında! Çiftçiden alınıp ücretsiz dağıtılacak

Son dakika haberi... Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla üreticinin elinde kalan milyonlarca ton patates ve soğanın Toprak Mahsulleri Ofisi'nin alacak olması çiftçiyi sevindirdi. Detayları 'den, Gamze Elçi İzmir'den aktardı. Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO) Genel Müdürü Ahmet Gürdal, "Sayın Cumhurbaşkanımız tarafından talimatlandırılarak hızlı bir şekilde üreticilerimizin elinden alınarak 81 ildeki ihtiyaç sahibi vatandaşlarımıza hanelerine sunulmasıyla görevlendirildik" dedi.

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Giriş Tarihi: 11.04.2021 Güncelleme Tarihi: 11.04.2021
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Son dakika: Devlet üreticinin yanında! Çiftçiden alınıp ücretsiz dağıtılacak

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla üreticinin elinde kalan milyonlarca ton patates ve soğanın Toprak Mahsulleri Ofisi'nin alacak olması çiftçiyi sevindirdi. Detayları 'den, Gamze Elçi İzmir'den aktardı.

ÇİFTÇİDEN ALINACAK ÜRÜNLER ÜCRETSİZ DAĞITILACAK

Patates üreticilerinin elinde kalan ürünler devlet tarafından alınıyor. Çiftçiden satın alınan patates ihtiyaç sahiplerine verilecek.

Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO) Genel Müdürü Ahmet Gürdal, "Özellikle salgın döneminde tüketim daralmasına bağlı olarak toplu tüketim yerleri normalde bu üretim döneminde üretilen patatesler tüketilmesi lazımdı. Ama bu daralmaya bağlı olarak üreticilerimizin elinde kaldı. Yeni sezonun yaklaşmasıyla beraber ekonomik değerin kaybolma riski ortaya çıktı. Üreticilerimizin bu sıkıntısı Sayın Cumhurbaşkanımız tarafından talimatlandırılarak hızlı bir şekilde üreticilerimizin elinden alınarak 81 ildeki ihtiyaç sahibi vatandaşlarımıza hanelerine sunulmasıyla görevlendirildik." ifadelerini kullandı.

BAŞKAN ERDOĞAN'A TEŞEKKÜR

Bir üretici, "Sayın Cumhurbaşkanımıza çok teşekkür ediyoruz. Artık inşallah depolarımızda kalmayacak." dedi.

İzmir'de de çalışmalar devam ediyor.

Devlet üreticinin yanında! Çiftçiden alınıp ücretsiz dağıtılacak DEVLET ÜRETİCİNİN YANINDA! ÇİFTÇİDEN ALINIP ÜCRETSİZ DAĞITILACAK

Başkan Erdoğan'dan çiftçilere müjde! BAŞKAN ERDOĞAN'DAN ÇİFTÇİLERE MÜJDE!

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