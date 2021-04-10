Meclis’e alınmayan vekil A Haber’e konuştu: Hükümet yanlış kararlar alıyor

" Beni sinirlendiren şu, maalesef ki bundan sonra bana hükümetten ulaşan hiç kimse ulaşmadı. Cumhurbaşkanı Macron da bir özür için aramadı." Fransız milletvekili Luic Prud'homme A Haber'in sorularını cevapladı.

- Öğrencilerin iklim değişikliğine karşı protestosuna katıldınız ve bu sebeple meclise alınmadınız. O anlar da kameralara yansıdı fakat siz bu olay nasıl gerçekleşti anlatabilir misiniz?

- Ben gençlerin iklim değişikliğine ilişkin bir yasa yapılması talebiyle gerçekleştirdikleri protestoya katıldım. Fransa Ulusal Meclisinin biraz uzağındaydık. Polis geldi, bizi oradan uzaklaştırmak istedi. Koronavirüs önlemleri bahane edildi. Biz o anda gençlere Meclisten uzağa gitmelerini söylemeye geldik ama parlamentodan birkaç kişi de oradaydı. Sağlık önlemlerini parlamenterlerle konuşmaya gelen birkaç barışçıl gencin üzerinde de kullandılar.