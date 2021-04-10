Meclis’e alınmayan vekil A Haber’e konuştu: Hükümet yanlış kararlar alıyor
" Beni sinirlendiren şu, maalesef ki bundan sonra bana hükümetten ulaşan hiç kimse ulaşmadı. Cumhurbaşkanı Macron da bir özür için aramadı." Fransız milletvekili Luic Prud'homme A Haber'in sorularını cevapladı.
- Öğrencilerin iklim değişikliğine karşı protestosuna katıldınız ve bu sebeple meclise alınmadınız. O anlar da kameralara yansıdı fakat siz bu olay nasıl gerçekleşti anlatabilir misiniz?
- Ben gençlerin iklim değişikliğine ilişkin bir yasa yapılması talebiyle gerçekleştirdikleri protestoya katıldım. Fransa Ulusal Meclisinin biraz uzağındaydık. Polis geldi, bizi oradan uzaklaştırmak istedi. Koronavirüs önlemleri bahane edildi. Biz o anda gençlere Meclisten uzağa gitmelerini söylemeye geldik ama parlamentodan birkaç kişi de oradaydı. Sağlık önlemlerini parlamenterlerle konuşmaya gelen birkaç barışçıl gencin üzerinde de kullandılar.
- Macron yönetiminin tavrı hakkında ne düşünüyorsunuz? Sizce doğru adımlar atıyorlar mı? Size ve protestolara yaklaşım nasıl oldu?
- Hükümetin kararlarını yanlış buluyorum. Özellikle de bu konuda, kendilerine karşı gösterilen her karşıt görüşü susturmak için sağlık bahanelerini kullanıyorlar. Beni sinirlendiren şu, maalesef ki bundan sonra bana hükümetten ulaşan hiç kimse ulaşmadı. Cumhurbaşkanı Macron da bir özür için aramadı.
Polis müdahalesine maruz kaldığınız ve bunun görüşlerinizden ötürü gerçekleştirğini sosyal medyanızda paylaştınız. Müdahalenin boyutu neydi?
- Polisin müdahale etme şekli tamamen uygunsuzdu. Özellikle de barışçıl protestocuların sayısına baktığınızda bunu anlayabilirsiniz. Beni sinirlendiren başka bir olay da, polis güçlerinin bu kadar az öğrenciye bu kadar kalabalık bir şekilde müdahale etmesiydi. Bizimki gibi bir demokraside bu normal görünüyor. Sonuç olarak bu davranış bazı gençlerin seslerini duyurmasını engelledi.
Ve Fransız polisinin bazı şeylere kulaklarını tıkadıklarını gösterdi. Özellikle parlamenterleri korumakla görevli oldukları halde bunu yaptılar. Sadece beş kişiydik. Bizi dışarı atmak söz konusu olmamalıydı. Bizler halkı temsilen o meclisteyiz. Meclisin bizi bu şekilde kovması sadece hükümetin bizi kontrol etmek istemesinden kaynaklı. Bana göre bu hükümet otoritelerinin polisi araç olarak kullanmasından başka bir şey değildi.
Size uygulanan müdahalenin bir de yasa boyutu var. Senatodan tartışmalı bir güvenlik yasa tasarısı geçti Fransa'da. Siz bu oylamada nerede duruyordunuz? Ve kabulu hakkında ne düşünüyorsunuz?
- Ben bu yasanın daha mecliste görüşülmeye başladığı ilk günden beri karşısındayım. Ben bu yasaya karşıt oy verdim, senatoya gitti ama ikinci bir görüşme için geri döndü. Yasa tasarısının ortak bir komisyondan geçmesi gerekir. Ama Perşembe günkü olayla, çıkacak olan Güvenlik Yasa Tasarısı bir hayli alakalı.
Sizin internette izlediğiniz o görüntüler artık yasak olacak. Ve Fransızların arasında polisin politik gücün talebiyle neler yaptığını göstermek imkansızlaştırılacak. Ben kesinlikle Güvenlik Yasasının ve onunla yapılmak istenenlerin karşısındayım. Fransızlar için çok büyük bir problem çıkartacağını düşünüyorum.
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