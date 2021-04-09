Son dakika: Türkiye İngiltere ilişkilerinde yeni dönem! Türkiye’nin Londra Büyükelçisi A Haber’e konuştu

İNGİLTERE KIBRIS MESELESİNE NASIL BAKIYOR?

Kıbrıs, İngiltere ile istişare ettiğimiz, görüştüğümüz ve birçok konuda da ortak fikirler üzerine işbirliği yaptığımız alanlar. Tabii ki Kıbrıs konusu burada öbürlerinden biraz daha ayrılıyor. Çünkü İngiltere de Türkiye gibi, 3 garantörden ikisi Türkiye ve İngiltere Kıbrıs konusunda ve tarihi bir sorumlulukları da var. O yüzden Kıbrıs ile ilgili gelişmeler, önümüzde Cenevre'de yapılacak 5+1 BM toplantısı öncesi istişarelerimiz daha da yoğunlaştı. Biz İngiltere ile bölgemizle ilgili konulara Suriye olsun, Libya olsun işbirliğine, istişarelere önem veriyoruz. Onların da hem tarihten gelen sorumlulukları hem bu bölgeye verdikleri önem Türkiye'nin buradaki rolünü takdir etmeleri çerçevesinde bizimle olumlu bir gündem çerçevesinde ilerliyor.