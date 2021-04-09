Son dakika: Türkiye İngiltere ilişkilerinde yeni dönem! Türkiye’nin Londra Büyükelçisi A Haber’e konuştu
Son dakika haberi... İngiltere'nin Avrupa Birliği'nden ayrılığının ardından anlaşma imzaladığı ilk ülke Türkiye olmuştu. Peki Brexit iki ülke arasındaki ilişkileri nasıl etkiledi? İngiltere aşı pasaportunu devreye sokacak mı? Türkiye'nin Londra Büyükelçisi Ümit Yalçın, A Haber'e konuştu. Dış haberler editörü Eda Ulusoy detayları aktardı.
Birleşik Krallık'ın Avrupa Birliği'nden ayrılığı, Türkiye ile olan ilişkilerde yeni fırsatlara kapı araladı. Peki iki ülke arasında imzalanan serbest ticaret anlaşmasıyla neler hedefleniyor? İngiltere'de salgınla mücadelede gelinen son durum ne? Aşı pasaportu uygulaması devreye girecek mi? Tüm merak edilenleri Türkiye'nin Londra Büyükelçisi Ümit Yalçın A Haber'de yanıtladı.
SERBEST TİCARET ANLAŞMASI NEDEN ÖNEMLİ?
Türkiye-İngiltere ilişkileri, Avupa Birliği'nden önce de Avrupa Birliği'nden sonra da sürdü ve sürecek. O yüzden, stratejik ortaklığımız, NATO müttefikliğimiz, tarihten gelen ilişkilerimizin hemen doğrudan herhangi birinin Avrupa Birliği üyeliğiyle ilişkisi yok. Fakat şöyle bir ilişki var. İngiltere'nin Avrupa Birliği'nden çıkmasıyla bizim de AB ile gümrük birliği ilişkimiz olması nedeniyle ticaretin aksamadan kesintisiz sürmesi için çabaladık. Son 2 yıl buna çalıştık. Bunu da geçen yılın sonunda imzaladığımız serbest ticaret anlaşmasıyla başardık.
Yani İngiltere, AB'den çıktı. Çıkarken AB ile bir anlaşma imzaladı ticaret bakımından. Hemen akabinde biz de zaten 2 yıldır çalışmakta olduğumuz, müzakereleri sürdürdüğümüz anlaşmayı tamamlayıp serbest ticaret anlaşmasını İngiltere ile imzaladık. Böylece, ticaretimiz tıpkı İngiltere AB üyesiyken ve aramızda gümrük birliği ilişkisi varken ki gibi kesintisiz ve belli ürünler ve sahalarda tarifesiz devam edecek. Bu çok önemli, tarihi bir anlaşmaydı. Çünkü birbirine bağlı birçok unsur vardı ve müzakereler yılın sonuna kadar hazır edildi. Sonuçta da bu anlaşma yapıldı. Böylece neredeyse 20 milyar dolara hedeflendiğimiz ticaret hacmimizin yine kesintisiz ve gümrük tarifesiz sürmesi sağlandı. Devamlılık, öngörülebilirlik kesinleşti.
İNGİLTERE KIBRIS MESELESİNE NASIL BAKIYOR?
Kıbrıs, İngiltere ile istişare ettiğimiz, görüştüğümüz ve birçok konuda da ortak fikirler üzerine işbirliği yaptığımız alanlar. Tabii ki Kıbrıs konusu burada öbürlerinden biraz daha ayrılıyor. Çünkü İngiltere de Türkiye gibi, 3 garantörden ikisi Türkiye ve İngiltere Kıbrıs konusunda ve tarihi bir sorumlulukları da var. O yüzden Kıbrıs ile ilgili gelişmeler, önümüzde Cenevre'de yapılacak 5+1 BM toplantısı öncesi istişarelerimiz daha da yoğunlaştı. Biz İngiltere ile bölgemizle ilgili konulara Suriye olsun, Libya olsun işbirliğine, istişarelere önem veriyoruz. Onların da hem tarihten gelen sorumlulukları hem bu bölgeye verdikleri önem Türkiye'nin buradaki rolünü takdir etmeleri çerçevesinde bizimle olumlu bir gündem çerçevesinde ilerliyor.
"AŞI PASAPORTU" İNGİLTERE'DE DEVREYE GİRECEK Mİ?
Şu an itibariyle alınmış bir karar, yasa veya uygulama yok fakat tartışılıyor. Bazım kesimler eninde sonunda bir aşı pasaportu, aşı karnesi gibi bir uygulama olacağını düşünüyor. Bazıları da bunun doğru olmayacağını, aşının sonuçta zorunlu kılınmadığını, zorunlu kılınmadığı için de sonunda birtakım lokantalara, müzelere girmenin veya seyahatin kısıtlanmaması gerektiğini düşünenler var. O yüzden şu anda bir karar yok fakat çok hararetle tartışılan bir konu. Tabii şöyle de bir durum var. İngiltere, AB'den ayrıldı ama genel olarak Avrupa kıtasındaki birtakım uygulamalara, gelişmelere de çok kayıtsız kalmıyor.
TÜRKİYE'NİN SAĞLIK SİSTEMİ İNGİLTERE BASININDA
Biz buradan Londra'dan şunu gördük ki, ülkemizdeki sağlık altyapısının son 10-15 yılda müthiş bir ilerleme kaydettiğini, güç kazandığını buradan gözlemledik, İngilizler de bunu gözlemledi. Ve geçmiş Mart-Nisan-Mayıs aylarında bu net bir şekilde görüldü. Hem Türkiye'nin sağlık altyapısının güçlü olması hem insanlarımızın kurallara uyması hem de bizim birtakım sağlık koruma malzemelerini kendimizin üretmesi burada olumlu bir etki yaptı ve buraya biz geçen Nisan-Mayıs ayında birkaç defa bu koruma malzemelerinde de yardımda bulunduk. Bu da İngiliz kamuoyunda, medyasında çok olumlu bir etki yaptı.
İNGİLİZ TURİSTLERİN TERCİHİ YİNE TÜRKİYE
Türkiye tabii bir turizm ülkesi olarak geçen yazı iyi yönetti. Sadece sağlık sektörü değil. turizm sektöründe de, güvenli turizm sertifikaları gibi programlar, projeler yaptı ve bütün zorluklara ve sıkıntılara ve dünyada neredeyse sivil havacılığın durduğu bir dönemde biz geçen yaz dönemini de turizm açısından güvenli, hijyenli, sağlıklı geçirebildik. yani sağlık sektörü, turizm sektörü, sivil havacılık, nüfusumuzun genel yapısı Türkiye'nin bu zamana kadar bu hastalıkla mücadeleyi iyi geçirdiğini gösterdi. Burada bunlar yazıldı çizildi. Yani hakkımız teslim edildi.
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