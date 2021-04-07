AK Parti'de yeni dönem başlıyor! Başkan Erdoğan MYK toplantısında talimatı verdi

Başkan Recep Tayyip Erdoğan pazartesi günü yenilenen Merkez Yürütme Kurulu ile ilk kez bir araya geldi. Teşkilatların ve vekillerin sahada olmasını isteyen Erdoğan, AK Parti hükümetlerinin bugüne kadar attığı adımların, yaptığı hizmetlerin daha iyi anlatılmasını gerektiğini belirtti. Başkan Erdoğan izlenecek yolu da anlattı...