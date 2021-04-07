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AK Parti'de yeni dönem başlıyor! Başkan Erdoğan MYK toplantısında talimatı verdi

Başkan , yenilenen Merkez Yürütme Kurulu ile yaptığı toplantıda üyeleri üzerinden teşkilatı ve milletvekillerine "sahada aktif olun" mesajı verdi. hükümetlerinin bugüne kadar attığı adımların, yaptığı hizmetlerin daha iyi anlatılmasını gerektiğini söyleyen Erdoğan "gönüllere dokunmayı unutmayın" dedi.

ÖZEL HABER
Giriş Tarihi: 07.04.2021 Güncelleme Tarihi: 07.04.2021
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AK Parti'de yeni dönem başlıyor! Başkan Erdoğan MYK toplantısında talimatı verdi

Başkan pazartesi günü yenilenen Merkez Yürütme Kurulu ile ilk kez bir araya geldi. Teşkilatların ve vekillerin sahada olmasını isteyen Erdoğan, hükümetlerinin bugüne kadar attığı adımların, yaptığı hizmetlerin daha iyi anlatılmasını gerektiğini belirtti. Başkan Erdoğan izlenecek yolu da anlattı...

TEKNOLOJİDEN YARARLANIN

Başkan Erdoğan, pandemi sebebiyle toplantıların dar kapsamlı yapılmasını ve teknolojik imkanları kullanılması tavsiyesinde bulundu.

DAHA İYİ TANITMAK İÇİN MESAİ HARCANACAK

Sahada yapılacak çalışma ile yenilenen teşkilatlar ve yeni yöneticiler de kendilerini daha iyi tanıtmak için mesai harcayacak.

ELDE EDİLEN KAZANIMLAR ANLATILACAK

Tüm bu çalışmalarda 'de yaşanan değişim ve dönüşüm, AK iktidarları döneminde elde edilen kazanımlar da anlatılacak.

Başkan Erdoğan'ı bu talimatlarıyla birlikte, AK Parti yöneticilerinin önümüzdeki haftadan itibaren sahaya inmesi bekleniyor.

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