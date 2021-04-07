AK Parti'de yeni dönem başlıyor! Başkan Erdoğan MYK toplantısında talimatı verdi
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, yenilenen Merkez Yürütme Kurulu ile yaptığı toplantıda MYK üyeleri üzerinden parti teşkilatı ve milletvekillerine "sahada aktif olun" mesajı verdi. AK Parti hükümetlerinin bugüne kadar attığı adımların, yaptığı hizmetlerin daha iyi anlatılmasını gerektiğini söyleyen Erdoğan "gönüllere dokunmayı unutmayın" dedi.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan pazartesi günü yenilenen Merkez Yürütme Kurulu ile ilk kez bir araya geldi. Teşkilatların ve vekillerin sahada olmasını isteyen Erdoğan, AK Parti hükümetlerinin bugüne kadar attığı adımların, yaptığı hizmetlerin daha iyi anlatılmasını gerektiğini belirtti. Başkan Erdoğan izlenecek yolu da anlattı...
TEKNOLOJİDEN YARARLANIN
Başkan Erdoğan, pandemi sebebiyle toplantıların dar kapsamlı yapılmasını ve teknolojik imkanları kullanılması tavsiyesinde bulundu.
DAHA İYİ TANITMAK İÇİN MESAİ HARCANACAK
Sahada yapılacak çalışma ile yenilenen teşkilatlar ve yeni yöneticiler de kendilerini daha iyi tanıtmak için mesai harcayacak.
Başkan Erdoğan'ı bu talimatlarıyla birlikte, AK Parti yöneticilerinin önümüzdeki haftadan itibaren sahaya inmesi bekleniyor.