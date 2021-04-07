Son dakika: Meteoroloji uzmanından canlı yayında kritik uyarı! Perşembe gününe dikkat
Son dakika haberi... Meteoroloji uzmanı Dr. Güven Özdemir, perşembe günü için kritik uyarılarda bulundu. Özdemir, etkili olacak lodos nedeniyle hava sıcaklıklarının birden 4 derece kadar düşeceğini belirtti. Özdemir, A Haber canlı yayınında "çok dikkat etmek lazım" sözleriyle vatandaşları uyardı. Soba zehirlenmelerine dikkat edilmesi gerektiğini vurguladı.
Meteoroloji lodos nedeniyle hava sıcaklığı 4 derece düşecek uyarısında bulundu.
Meteoroloji uzmanı Dr. Güven Özdemir, perşembe gününü işaret etti. Özdemir, etkili olacak lodos nedeniyle hava sıcaklıklarının birden 4 derece kadar düşeceğini belirtti.
"ÇOK DİKKATLİ OLMAK LAZIM"
Özdemir, "Lodos halen devam ediyor. Kuzey Ege Ayvalık kıyılarında da devam ediyor Gökçeada açıklarında. Çok dikkatli olmak lazım. Yarından itibaren de yine Marmara'da yıldız ve poyrazdan kuvvetli esecek. Bu lodos Doğu Anadolu'da yine etkili olacak bugün ve yarın. Ancak Cuma günü biraz yıldıza dönecek." dedi.
SOBA ZEHİRLENMELERİNE DİKKAT!
Vatandaşlara kritik uyarılarda bulunan Özdemir, "Lodos kar erimelerini de körükleyecek çığ düşmesi, kar erimesi ve lodosun soba zehirlenmeleri veya doğal gaz zehirlenmeleri olabilir halkımızın çok dikkatli olması lazım." ifadelerini kullandı.
KRİTİK DOLU UYARISI
Ağaç devrilmesi çatı uçmasına karşı tedbirli olmalı. Önümüzdeki günlerde dolu yağabilir. Baharın özelliği şu an üzerimizde bir alçak basınç sistemi var.