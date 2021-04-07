Son dakika: Meteoroloji uzmanından canlı yayında kritik uyarı! Perşembe gününe dikkat

"ÇOK DİKKATLİ OLMAK LAZIM"

Özdemir, "Lodos halen devam ediyor. Kuzey Ege Ayvalık kıyılarında da devam ediyor Gökçeada açıklarında. Çok dikkatli olmak lazım. Yarından itibaren de yine Marmara'da yıldız ve poyrazdan kuvvetli esecek. Bu lodos Doğu Anadolu'da yine etkili olacak bugün ve yarın. Ancak Cuma günü biraz yıldıza dönecek." dedi.