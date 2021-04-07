Son dakika: İnternetten telefonlarını satmak isterken dehşeti yaşadılar! O anlar kamerada
Son dakika haberi... Adana'da abla kardeş, cep telefonunu internet üzerinden satışa çıkardı. Telefonunu satın almak için buluşma noktasına gelen alıcı ise telefonu alır almaz araç ile kaçtı. Otomobile tutunan abla kardeş yerde sürüklendi. İşte A Haber ihbar hattında gelen o görüntü...
ÖZEL HABER A Haber
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METRELERCE SÜRÜKLEDİ
Telefonunu sözde satın almak için bir kişi araçla mahalleye geldi. Müşteri aracından inmedi. Telefonu bakmak için eline alır almaz da gaza basarak olay yerinden kaçmaya çalıştı.
Abla ve kardeş araca tutundu. Kardeşler metrelerce yerde sürüklendi.
O anlar bir iş yenin güvenlik kamerasına yansıdı. Yaralanan abla ve kardeş hastaneye kaldırıldı.