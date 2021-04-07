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Son dakika: İnternetten telefonlarını satmak isterken dehşeti yaşadılar! O anlar kamerada

Son dakika haberi... 'da abla kardeş, cep telefonunu internet üzerinden satışa çıkardı. Telefonunu satın almak için buluşma noktasına gelen alıcı ise telefonu alır almaz araç ile kaçtı. Otomobile tutunan abla kardeş yerde sürüklendi. İşte ihbar hattında gelen o görüntü...

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Giriş Tarihi: 07.04.2021 Güncelleme Tarihi: 07.04.2021
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Son dakika: İnternetten telefonlarını satmak isterken dehşeti yaşadılar! O anlar kamerada

Telefonu alıp kaçmaya çalıştı. Abla ve kardeşi metrelerce sürükledi.

ihbar hattına gelen görüntünün adresi .

ilçesinde abla kardeş, cep telefonunu internet üzerinden satışa çıkardı.

METRELERCE SÜRÜKLEDİ

Telefonunu sözde satın almak için bir kişi araçla mahalleye geldi. Müşteri aracından inmedi. Telefonu bakmak için eline alır almaz da gaza basarak olay yerinden kaçmaya çalıştı.

Abla ve kardeş araca tutundu. Kardeşler metrelerce yerde sürüklendi.

O anlar bir iş yenin güvenlik kamerasına yansıdı. Yaralanan abla ve kardeş hastaneye kaldırıldı.

Dehşeti yaşadılar! O anlar kamerada DEHŞETİ YAŞADILAR! O ANLAR KAMERADA

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