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Son dakika: İstanbul trafiğinde son durum ne? İstanbul'da bugün hava durumu nasıl olacak? A Haber canlı yayınında anlattı

Son dakika haberi... Megakent yeni güne nasıl başladı? İstanbul trafiğinde yoğunluk yaşanıyor mu? Trafikte son durum ne? Bugün hava nasıl olacak? Detayları muhabiri aktardı.

ÖZEL HABER A Haber
Giriş Tarihi: 06.04.2021 Güncelleme Tarihi: 06.04.2021
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Son dakika: İstanbul trafiğinde son durum ne? İstanbul'da bugün hava durumu nasıl olacak? A Haber canlı yayınında anlattı

trafiğinde son durum ne? Bugün hava nasıl olacak? Detayları muhabiri aktardı.

Megakentte trafik yoğunluğu yüzde 50 seviyesinde.

İstanbul trafiğinde şu an.

Sabah saatlerinde il genelinde sağanak etkili oluyor.

İstanbul trafiğinde son durum İSTANBUL TRAFİĞİNDE SON DURUM

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