Emekli amirallerin bildirisiyle erken seçim mi hedeflendi? A Haber canlı yayınında çarpıcı sözler

Emekli amirallerin darbe imalı skandal bildirisiyle Türkiye erken seçime mi zorlanmak isteniyor? Bu iddiayla ilgili İhsan Aktaş A Haber canlı yayınında değerlendirmelerde bulundu.

Aktaş şu ifadeleri kullandı:

Türkiye'yi erken seçime zorlamak isteyebilirler. Şu an ülkeyi yönetmeye hazır bir muhalefet yok ki... CHP oy kaybediyor, oy oranı yüzde 22'lere düştü. İyi Parti ve HDP'nin de oylarını toplasanız Cumhur İttifakı oranına yetişemiyor. Dolayısıyla erken seçim olsa bile Millet İttifakı (CHP, İyi Parti, HDP) Türkiye'yi yönetme formasyonunda görünmüyor. Elinde yetki olduğu halde pandemi şartlarında hükümetin erken seçime gideceğini düşünmüyorum.

Türkiye dışarıdan gelecek müdahalelere pabuç bırakacak ülke değildir. Türkiye uluslararası alanda karşı karşıya kaldığı bütün meselelerin üstesinden geldi. Bu içine dönük müdahaleyi dışarıdaki gücümüzü zayıflatmaya yönelik bir hamle olarak değerlendirebiliriz.