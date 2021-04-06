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Hataylıların altyapı çilesi! Yaşanmaz bir kent oldu

'ın yıllardır kronikleşen altyapı ve yol sorunları CHP'li belediye ile daha da büyüdü. Yollar köstebek yuvasına dönerken, yağışlı günlerde yaşanan su baskılarına da çözüm bulunamadı. 'nden akan kanalizasyon suyu kenti adeta yaşanmaz hale getirdi. Meyve sebze halinin durumu da içler acısı. Detaylar özel dosya haberimizde...

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Giriş Tarihi: 06.04.2021 Güncelleme Tarihi: 06.04.2021
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Hataylıların altyapı çilesi! Yaşanmaz bir kent oldu

Yollar köstebek yuvası, altyapı ise çökmüş durumda, vatandaşlar ise isyanda.

Burası medeniyetler şehri . ancak kentte kronikleşen sorunlar halkı canından bezdirdi.

CHP'li Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı , yerel seçimlerde vaat ettiği hiçbir projeyi hayata geçiremedi.

Hatay belediyecilik hizmetinde sınıfta kaldı.

2 dönemdir Belediye Başkanlığı yapan CHP'li Lütfi Savaş, rutin hizmetleri bile yerine getiremiyor.

Kentte yaşanan altyapı problemi her yağışlı hava kendini gösteriyor. Vatandaş sorunlar karşısında bir muhatap bile bulamıyor.

Yaşanmaz bir kent oldu YAŞANMAZ BİR KENT OLDU

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