Hataylıların altyapı çilesi! Yaşanmaz bir kent oldu
Hatay'ın yıllardır kronikleşen altyapı ve yol sorunları CHP'li belediye ile daha da büyüdü. Yollar köstebek yuvasına dönerken, yağışlı günlerde yaşanan su baskılarına da çözüm bulunamadı. Asi Nehri'nden akan kanalizasyon suyu kenti adeta yaşanmaz hale getirdi. Meyve sebze halinin durumu da içler acısı. Detaylar özel dosya haberimizde...
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Yollar köstebek yuvası, altyapı ise çökmüş durumda, vatandaşlar ise isyanda.
Burası medeniyetler şehri Hatay. ancak kentte kronikleşen sorunlar halkı canından bezdirdi.
CHP'li Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfi Savaş, yerel seçimlerde vaat ettiği hiçbir projeyi hayata geçiremedi.
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Hatay belediyecilik hizmetinde sınıfta kaldı.
2 dönemdir Belediye Başkanlığı yapan CHP'li Lütfi Savaş, rutin hizmetleri bile yerine getiremiyor.
Kentte yaşanan altyapı problemi her yağışlı hava kendini gösteriyor. Vatandaş sorunlar karşısında bir muhatap bile bulamıyor.