Yıllara meydan okuyan Anadolu Hisarı

Kemal Amca, "Anadolu Hisarı diyorsunuz ama burası bizim köyümüz. Eskiden burada yalnızca 3 meslek yapılırdı. Bunlardan biri de balıkçılık" ifadelerini kullandı.

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