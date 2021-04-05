Yıllara meydan okuyan Anadolu Hisarı
Dünyada bir çok şehrin arasında en dikkat çeken kent şüphesiz ki İstanbul. Öyle çok gezilecek görülecek yerleri var ki... A Haber ekibi Beykoz'da bulunan Anadolu Hisarı'na gitti. Oranın simge ismi 80 yaşındaki Kemal Amca'dan hem hisarın hem de kendi hikayesini dinledi.
ÖZEL HABER A Haber
Beykoz'da bulunan Anadolu Hisarı İstanbul'a gelen turistlerin uğrak noktalarından biri.
Tarihi güzelliği ile kendine hayran bırakan hisar yıllardır balıkçı teknelerine de ev sahipliği yapıyor.
İstanbul'un göz bebeklerinden Anadolu Hisarı, Yıldırım Bayezid tarafından İstanbul'un fethi için yaptırılmış.
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Anadolu Hisarı'nın öyküsünü kendini bildi bileli burada yaşayan 80 yaşındaki balıkçı Kemal Amca anlattı.
Kemal Amca, "Anadolu Hisarı diyorsunuz ama burası bizim köyümüz. Eskiden burada yalnızca 3 meslek yapılırdı. Bunlardan biri de balıkçılık" ifadelerini kullandı.