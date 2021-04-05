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Yıllara meydan okuyan Anadolu Hisarı

Dünyada bir çok şehrin arasında en dikkat çeken kent  şüphesiz ki . Öyle çok gezilecek görülecek yerleri var ki... ekibi 'da bulunan 'na gitti. Oranın simge ismi 80 yaşındaki 'dan hem hisarın hem de kendi hikayesini dinledi.

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Giriş Tarihi: 05.04.2021 Güncelleme Tarihi: 05.04.2021
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Yıllara meydan okuyan Anadolu Hisarı

'da bulunan 'a gelen turistlerin uğrak noktalarından biri.

Tarihi güzelliği ile kendine hayran bırakan hisar yıllardır balıkçı teknelerine de ev sahipliği yapıyor.

İstanbul'un göz bebeklerinden Anadolu Hisarı, tarafından İstanbul'un fethi için yaptırılmış.


Anadolu Hisarı'nın öyküsünü kendini bildi bileli burada yaşayan 80 yaşındaki balıkçı anlattı.

Kemal Amca, "Anadolu Hisarı diyorsunuz ama burası bizim köyümüz. Eskiden burada yalnızca 3 meslek yapılırdı. Bunlardan biri de balıkçılık" ifadelerini kullandı.

Yıllara meydan okuyor YILLARA MEYDAN OKUYOR

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