HALA DESTEKLEYENLER VAR

Fakat içimizde hala uzayda yaşayanlar var. Bunlar asker olur sivil olur emekli olur ama bu alçakça bildirinin arkasında hala destekleyenleri görüyoruz. Yüksek sesle destekleyemiyor belki. Ama, fakat, lakin bu bildiriyi kınıyorum ancak… Bu bir turnusol olayıdır bu bir deneydir. Ya karşısın ya değilsin. Darbelerden önce biz bunu gördük. 1980'de Kenan Evren anılarında açık açık yazdı. Gazeteci, iş dünyasından, sendikadan, siyasetçilerden Genelkurmay'ın kapısına dayanıp Kenan Paşa'ya daha ne duruyorsun yapsana diyenler vardı. Bildiri yayınlayacaksınız burası konuşan Türkiye'dir herkes fikrini söylemelidir. Fikir özgürlüğü vardır ama siz 104 kişi bir araya gelir ve gündüzlerin suyu mu çıktı? Gece yarısı böyle bir şey yaparsanız milletin aklına ister istemez darbe çağrışımı gelir.