Son dakika: Milyonları ilgilendiriyor! Esnafa 4 koldan destek! Faruk Erdem A Haber canlı yayınında anlattı
Son dakika haberi... Koronavirüsle mücadele döneminde esnafa 4 önemli destek devam ediyor. Kira ve hibe desteği, kafe ve restoranlara nakit desteği ve ciro kaybı desteğinden nasıl faydalanılır? Kimler yararlanacak? Ne ödenecek? Nasıl başvurulacak? Takvim Gazetesi ekonomi müdürü Faruk Erdem A Haber canlı yayınında anlattı.
Esnafa 4 koldan destekler sürüyor. Peki o destekler neler? Kimler yararlanacak? Ne ödenecek? Nasıl başvurulacak? Takvim Gazetesi ekonomi müdürü Faruk Erdem A Haber canlı yayınında anlattı.
KİRA VE HİBE DESTEĞİ
KİMLER YARARLANACAK?
- BASİT USULDE VERGİLENDİRİLEN KÜÇÜK ESNAF
NE ÖDENECEK?
- 3 AY AYDA 1000 TL HİBE DESTEĞİ. 750 TL-500 TL KİRA DESTEĞİ
NASIL BAŞVURULACAK?
- 30 NİSAN'A KADAR E-DEVLET ÜZERİNDEN
NORMALLEŞME DESTEĞİ
KİMLER YARARLANACAK?
- KISA ÇALIŞMA ÖDENEĞİ BİTMESİYLE NORMAL ÇALIŞMAYA GEÇEN İŞLETMELER
NE ÖDENECEK?
- İŞÇİ BAŞINA 1.341,56 TL PRİM DESTEĞİ
NASIL BAŞVURULACAK?
- SGK ÖDEMELERİNDEN MAHSUP EDİLECEK
KAFE VE RESTORANLARA NAKİT DESTEĞİ
KİMLER YARARLANACAK?
- NORMALLEŞME DESTEĞİ ALAMAYAN KAFE VE RESTORANLAR
NE ÖDENECEK?
- İŞÇİLERİN 1.341,56 TL'LİK PRİM DESTEĞİNİN DIŞINDA ÜCRETSİZ İZİNDE OLANLAR İÇİN ÇALIŞAN BAŞINA 1.500 LİRA ÖDENECEK
NASIL BAŞVURULACAK?
- BAŞVURULARLA İLGİLİ DETAYLAR AÇIKLANACAK
CİRO KAYBI DESTEĞİ
KİMLER YARARLANACAK?
- 3 MİLYON TL VE ALTI CİROSU OLUP 2020'DE YÜZDE 50'SİNİ KAYBEDENLER
NE ÖDENECEK?
- KAYIP CİRONUN YÜZDE 3'Ü ÖDENECEK. 2 BİN LİRADAN AZ 40 BİN LİRADAN ÇOK OLMAYACAK
NASIL BAŞVURULACAK?
- BAŞVURULAR 30 NİSAN'A KADAR E-DEVLETTEN YAPILACAK