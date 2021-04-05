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Son dakika: Milyonları ilgilendiriyor! Esnafa 4 koldan destek! Faruk Erdem A Haber canlı yayınında anlattı

Son dakika haberi... Koronavirüsle mücadele döneminde esnafa 4 önemli destek devam ediyor. Kira ve hibe desteği, kafe ve restoranlara nakit desteği ve ciro kaybı desteğinden nasıl faydalanılır? Kimler yararlanacak? Ne ödenecek? Nasıl başvurulacak? ekonomi müdürü canlı yayınında anlattı.

ÖZEL HABER A Haber
Giriş Tarihi: 05.04.2021 Güncelleme Tarihi: 05.04.2021
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Son dakika: Milyonları ilgilendiriyor! Esnafa 4 koldan destek! Faruk Erdem A Haber canlı yayınında anlattı

Esnafa 4 koldan destekler sürüyor. Peki o destekler neler? Kimler yararlanacak? Ne ödenecek? Nasıl başvurulacak? ekonomi müdürü canlı yayınında anlattı.

KİRA VE HİBE DESTEĞİ

KİMLER YARARLANACAK?
- BASİT USULDE VERGİLENDİRİLEN KÜÇÜK ESNAF

NE ÖDENECEK?
- 3 AY AYDA 1000 TL HİBE DESTEĞİ. 750 TL-500 TL KİRA DESTEĞİ

NASIL BAŞVURULACAK?
- 30 NİSAN'A KADAR E-DEVLET ÜZERİNDEN



NORMALLEŞME DESTEĞİ

KİMLER YARARLANACAK?
- KISA ÇALIŞMA ÖDENEĞİ BİTMESİYLE NORMAL ÇALIŞMAYA GEÇEN İŞLETMELER

NE ÖDENECEK?
- İŞÇİ BAŞINA 1.341,56 TL PRİM DESTEĞİ

NASIL BAŞVURULACAK?
- ÖDEMELERİNDEN MAHSUP EDİLECEK

KAFE VE RESTORANLARA NAKİT DESTEĞİ

KİMLER YARARLANACAK?
- NORMALLEŞME DESTEĞİ ALAMAYAN KAFE VE RESTORANLAR

NE ÖDENECEK?
- İŞÇİLERİN 1.341,56 TL'LİK PRİM DESTEĞİNİN DIŞINDA ÜCRETSİZ İZİNDE OLANLAR İÇİN ÇALIŞAN BAŞINA 1.500 LİRA ÖDENECEK

NASIL BAŞVURULACAK?
- BAŞVURULARLA İLGİLİ DETAYLAR AÇIKLANACAK



CİRO KAYBI DESTEĞİ

KİMLER YARARLANACAK?
- 3 MİLYON TL VE ALTI CİROSU OLUP 2020'DE YÜZDE 50'SİNİ KAYBEDENLER

NE ÖDENECEK?
- KAYIP CİRONUN YÜZDE 3'Ü ÖDENECEK. 2 BİN LİRADAN AZ 40 BİN LİRADAN ÇOK OLMAYACAK

NASIL BAŞVURULACAK?
- BAŞVURULAR 30 NİSAN'A KADAR E-DEVLETTEN YAPILACAK

Esnafa 4 koldan destek ESNAFA 4 KOLDAN DESTEK

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