



CİRO KAYBI DESTEĞİ



KİMLER YARARLANACAK?

- 3 MİLYON TL VE ALTI CİROSU OLUP 2020'DE YÜZDE 50'SİNİ KAYBEDENLER



NE ÖDENECEK?

- KAYIP CİRONUN YÜZDE 3'Ü ÖDENECEK. 2 BİN LİRADAN AZ 40 BİN LİRADAN ÇOK OLMAYACAK

NASIL BAŞVURULACAK?

- BAŞVURULAR 30 NİSAN'A KADAR E-DEVLETTEN YAPILACAK