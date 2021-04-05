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İstifa eden işsizlik maaşı alabilir mi? Milyonları ilgilendiren soruları canlı yayında yanıtladı

Alışverişteki şikayetleri nereye yapabiliriz? İstifa eden işsizlik maaşı alabilir mi? Araç değer kaybında nereye başvurulur? Borsada yatırım yapmak için ne yapmak lazım? Emekli olduktan sonra çalışanlar ikinci kez emekli olur mu? Vatandaşların merak ettiği soruları Takvim Gazetesi ekonomi müdürü Faruk Erdem, A Haber canlı yayınında yanıtladı.

ÖZEL HABER A Haber
Giriş Tarihi: 05.04.2021 Güncelleme Tarihi: 05.04.2021
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İstifa eden işsizlik maaşı alabilir mi? Milyonları ilgilendiren soruları canlı yayında yanıtladı

Takvim Gazetesi ekonomi müdürü Faruk Erdem, A Haber canlı yayınında vatandaşların merak ettiği soruları yanıtladı. Alışverişteki şikayetleri nereye yapabiliriz? İstifa eden işsizlik maaşı alabilir mi? Araç değer kaybında nereye başvurulur? Borsada yatırım yapmak için ne yapmak lazım? Emekli olduktan sonra çalışanlar ikinci kez emekli olur mu? İşte o soruların yanıtları...

ALIŞVERİŞTEKİ ŞİKAYETLERİ NEREYE YAPABİLİRİZ?

Alışverişte iki türlü şikayetimiz olabilir. Aldığımız ürün hatalı çıkabilir onunla ilgili gideceğimiz yer onlar da kaymakamlıkların içinde ama şimdi e-devletten çok kolay başvurulabiliyor. Onun dışında fahiş fiyatlarla ilgili olursa 'na yapabilirsiniz.

İSTİFA EDEN İŞSİZLİK MAAŞI ALABİLİR Mİ, NE YAPMAK LAZIM?

İstifa eden alamıyor. Ama işsizlik maaşı da alamıyor maalesef. İşsizlik maaşı almanın 3 şartı var. Birincisi kendi istek ve kusurunuz dışında işten çıkartılmanız lazım. İkincisi son 3 yılda en az 600 gün priminizin olması lazım. Bir de son 120 gün de aynı iş yerinde iş akdinizin devam ediyor olması lazım.

ARAÇ DEĞER KAYBINDA NEREYE BAŞVURULUYOR?

ile ilgili bir durum. Hasarlı bir trafik kazası yaptığınız zaman aracınızın bir parçası değişiyor tamir görüyor ve değer kaybediyor. Dolayısıyla bu değer kaybını siz sigortadan alabilirsiniz.



BORSADA HERKES YATIRIM YAPABİLİR Mİ, KAÇ LİRA LAZIM?

Borsada 100 lirayla da yapabilirsiniz 100 bin lirayla da yapabilirsiniz. 18 yaşını dolduran herkes yapabilir. Yasal aracı kurumlar ya da bankalardan yapabilirsiniz.



EMEKLİ OLDUKTAN SONRA ÇALIŞANLAR İKİNCİ KEZ EMEKLİ OLUR MU?

Emekli olduktan sonra çalışabiliyorsunuz. Sigorta da yapılıyor ama ikinci sigorta emeklilik için değil korumaya yönelik.

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