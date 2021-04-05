İstifa eden işsizlik maaşı alabilir mi? Milyonları ilgilendiren soruları canlı yayında yanıtladı

İSTİFA EDEN İŞSİZLİK MAAŞI ALABİLİR Mİ, NE YAPMAK LAZIM?

İstifa eden kıdem tazminatı alamıyor. Ama işsizlik maaşı da alamıyor maalesef. İşsizlik maaşı almanın 3 şartı var. Birincisi kendi istek ve kusurunuz dışında işten çıkartılmanız lazım. İkincisi son 3 yılda en az 600 gün priminizin olması lazım. Bir de son 120 gün de aynı iş yerinde iş akdinizin devam ediyor olması lazım.