03 Nisan 2021, Cumartesi
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Yine Facebook yine skandal! 20 milyon Türk'ün kişisel verileri sızdırıldı

Son dakika haberleri... merkezli isimli gazetede yer alan habere göre, 533 milyon kullanıcısının telefon numaraları ve kişisel verilerinin sızdırıldığı bildirildi. 533 milyon kişi arasında 20 milyon vatandaşın da olduğu belirtildi.

DÜNYA
Giriş Tarihi: 03.04.2021
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Yine Facebook yine skandal! 20 milyon Türk'ün kişisel verileri sızdırıldı

Facebook kullanıcısı 533 milyon kişinin telefon numaraları ile birlikte kişisel verileri bilgisayar korsanları tarafından çalındığı iddia edildi.

Yine Facebook yine skandal! 20 milyon Türk'ün kişisel verileri sızdırıldı

20 MİLYON TÜRK KULLANICININ DA BİLGİLERİ SIZDIRILDI
533 milyon kişi arasında 20 milyon Türk vatandaşın olduğu belirtildi.

Yine Facebook yine skandal! 20 milyon Türk'ün kişisel verileri sızdırıldı

İSİM, KONUM, MAİL ADRESİ...
Hacker forumunda bir kullanıcının 533 milyon Facebook kullanıcısının telefon numaralarını ve kişisel bilgilerini ücretsiz olarak paylaştığı bildirildi.

Yine Facebook yine skandal! 20 milyon Türk'ün kişisel verileri sızdırıldı

Paylaşılan kişisel bilgiler arasında isim, konum, mail adresleri de bulunuyor.

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