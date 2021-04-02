Ateizm ve deizm gençleri tehdit ediyor
Son dönemde özellikle gençler için birçok tehlikeli akım ön plana çıkıyor. Ateizm ve deizm de bu tehlikeli akımların en başta gelenlerinden. Peki ateizm ve deizm nedir? Toplum için neden zararlı? Gençleri korumak için neler yapılmalı? İşte detaylar...
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Bu akımların ne olduğunu ve neyi amaçladığını bilmeyenlerin sayısı da bir hayli fazla.
Gençlerin eleştirel ve otoriteyle çekişmeli olduğu çağları fırsat bilenler devrede. Uzmanlara göre, bazı odaklar bilinçli bir şekilde ateizm ve deizmi kurtuluş yolu gibi gösteriyor.
Türkiye toplumsal yapısı kuvvetli bir ülke. Ancak ateizm ve deizm gibi akımlar bu yapıyı sarsmak adına ciddi tehdit oluşturuyor.