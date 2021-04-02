02 Nisan 2021, Cuma
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Ateizm ve deizm gençleri tehdit ediyor

Son dönemde özellikle gençler için birçok tehlikeli akım ön plana çıkıyor. ve de bu tehlikeli akımların en başta gelenlerinden. Peki nedir? Toplum için neden zararlı? Gençleri korumak için neler yapılmalı? İşte detaylar...

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Giriş Tarihi: 02.04.2021
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Ateizm ve deizm gençleri tehdit ediyor

'nin en büyük avantajı olan genç nüfus birçok zararlı akımın tehdidi altında.

Öyle ki ve gibi akımlar son dönemde etkisini daha da artırdı.

Anne-babalar ise bu durumdan oldukça endişeli.

Bu akımların ne olduğunu ve neyi amaçladığını bilmeyenlerin sayısı da bir hayli fazla.

Gençlerin eleştirel ve otoriteyle çekişmeli olduğu çağları fırsat bilenler devrede. Uzmanlara göre, bazı odaklar bilinçli bir şekilde ateizm ve deizmi kurtuluş yolu gibi gösteriyor.

Türkiye toplumsal yapısı kuvvetli bir ülke. Ancak gibi akımlar bu yapıyı sarsmak adına ciddi tehdit oluşturuyor.

Gençleri tehdit ediyor GENÇLERİ TEHDİT EDİYOR

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