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A Haber canlı yayınında Karadeniz'deki gerilimle ilgili flaş sözler: 3. Dünya Savaşı çıkabilir

Karadeniz'de ve arasındaki gerilim ne anlama geliyor? Ukrayna, Rusya'nın olası saldırısı sonrası 'nin yanında yer alacağını açıklamasının ardından bölgede sular iyice ısındı. Peki olası bir savaşta neler olabilir? canlı yayınında yaşanan son gelişmeleri değerlendiren Terör ve Güvenlik Uzmanı , "3. Dünya Savaşı çıkabilir. Karadeniz'de başlayan bu savaş çok kısa süre içerisinde Akdeniz'e kadar yayılabilir" ifadelerini kullandı.

ÖZEL HABER A Haber
Giriş Tarihi: 02.04.2021 Güncelleme Tarihi: 02.04.2021
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A Haber canlı yayınında Karadeniz'deki gerilimle ilgili flaş sözler: 3. Dünya Savaşı çıkabilir

Haktan Uysal'ın sunumuyla A Haber ekranında yayınlanan "Memleket Meselesi" programına konuk olan Terör ve Güvenlik Uzmanı Abdullah Ağar çarpıcı açıklamalarda bulundu.

Karadeniz'de Rusya-Ukrayna arasında yaşanan gerilim savaşa dönüşür mü? Ukrayna'nın olası bir savaşta ABD'nin yanlarında yer alacağını açıklamasının ardından, Rusya'dan "Donbass'ta yeni savaş başlatmaya çalışanlar Ukrayna'yı yıkıma uğratır" açıklaması ne anlama geliyor?

"3. DÜNYA SAVAŞI ÇIKABİLİR"

Yaşanan bu son dakika gelişmelerini A Haber canlı yayınında değerlendiren Ağar, "Şu andaki haliyle Ukrayna topraklarında vekaletler savaşının yaşanacağını görünüyor. Bu iş alevlendiği takdirde bütün bölgeyi saracağını düşünüyorum, sadece Donbass bölgesiyle kalmaz. Hatta öyle bir noktaya gidebilir ki bu çatışma 3. Dünya Savaşı'na kadar gidebilir. Bu savaş çok kısa bir süre içerisinde Akdeniz'e kadar yayılabilir" ifadelerini kullandı.

Karadenizdeki gerilimle ilgili flaş iddia: 3. Dünya Savaşı çıkabilir KARADENİZ'DEKİ GERİLİMLE İLGİLİ FLAŞ İDDİA: 3. DÜNYA SAVAŞI ÇIKABİLİR
Rusya-Ukrayna savaşı çıkarsa ne olur? RUSYA-UKRAYNA SAVAŞI ÇIKARSA NE OLUR?
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