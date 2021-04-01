Rusya-Ukrayna savaşı çıkarsa ne olur? NATO devreye girecek mi? Mesut Hakkı Caşın harita üzeninde açıkladı

"KGB DEVREYE GİRDİ!"

Söylemek istediğim asıl şey şu; Olaylar (Donbass) bölgesine dağılınca bir şekilde Rusya nihayetinde anlaşma önerdi. Bu anlaşmanın tarafları ise Almanya, Fransa, Polonya'ydı. Ve şunu istediler… Bunlardan 2014'te seçimlerin yapılması, Doğu Ukrayna'da yaşayan Rus azınlığın haklarının tanınması ve yeni anayasanın yazılmasıdır. Seçimlerin yapılacağına dair garanti verildi, imzalar atıldı. Daha sonra o dönemin seçilmiş cumhurbaşkanını tutuklamak istediler. Bunu üzerinde KGB cumhurbaşkanını kaçırdı. Arkasından gelen olaylarla Kırım işgal edildi.

PEKİ, HANGİ ÜLKENİN NE KADAR GÜCÜ VAR?

Caşın, bölgedeki son durumu ve askeri yapılanmayı harita üzerinde etraflıca anlattı. İşte detaylar...



