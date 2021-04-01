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Son dakika: Kocaeli'de balıkçı teknesi battı! Teknedeki 3 kişi Kıyı Emniyeti ekiplerince kurtarıldı

Son dakika haberi... açıklarında bir tekne battı. Teknedeki 3 kişi ekiplerince kurtarıldı. Kurtarma anları kameraya böyle yansıdı.

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Giriş Tarihi: 01.04.2021 Güncelleme Tarihi: 01.04.2021
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Son dakika: Kocaeli'de balıkçı teknesi battı! Teknedeki 3 kişi Kıyı Emniyeti ekiplerince kurtarıldı

Dikili mevkiinde bir tekne makine arızası yaparak sürüklendi.

Yardım çağrısının ardından batan balıkçı teknesinde 3 kişi bulunuyordu.

ekipleri, teknedekileri kurtararak sağlık ekiplerine teslim etti.

Balıkçılar ambulansla hastaneye kaldırıldı. Sağlık durumlarının ise iyi olduğu öğrenildi.

Kocaeli'de balıkçı teknesi battı KOCAELİ'DE BALIKÇI TEKNESİ BATTI

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