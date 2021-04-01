Son dakika: Kocaeli'de balıkçı teknesi battı! Teknedeki 3 kişi Kıyı Emniyeti ekiplerince kurtarıldı
Son dakika haberi... Kocaeli Kandıra açıklarında bir tekne battı. Teknedeki 3 kişi kıyı emniyeti ekiplerince kurtarıldı. Kurtarma anları kameraya böyle yansıdı.
ÖZEL HABER A Haber
Yardım çağrısının ardından batan balıkçı teknesinde 3 kişi bulunuyordu.
Kıyı Emniyeti ekipleri, teknedekileri kurtararak sağlık ekiplerine teslim etti.
GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Balıkçılar ambulansla hastaneye kaldırıldı. Sağlık durumlarının ise iyi olduğu öğrenildi.