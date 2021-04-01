01 Nisan 2021, Perşembe
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Araştırmaya göre evden çalışmak daha verimli

Tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgını nedeniyle birçok şirket evden çalışma yöntemine gitti. Evler mini ofislere dönüştü. Peki çalışanlar bu duruma ne kadar alıştı? Detayları muhabiri aktardı.

ÖZEL HABER A Haber
Giriş Tarihi: 01.04.2021
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Araştırmaya göre evden çalışmak daha verimli

Pandemi sürecinde birçok şirket evden çalışma yöntemini uyguladı.

Ancak çalışanların çoğu evden çalışmayı bırakıp ofise dönmeye sıcak bakmıyor.

'da yapılan bir araştırmaya göre bekar kişiler evde çalışmayı tercih ediyor. Evli ve çocuklu kişilerse evde çalışmak yerine ofiste çalışmayı tercih ediyor.

Araştırmanın aksine ofiste çalışmanın iş kültürü açısından önemli olduğunu düşünenler de var. Araştırmaya göre ise evden çalışmak daha verimli.

Evden çalışmak daha verimli EVDEN ÇALIŞMAK DAHA VERİMLİ

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