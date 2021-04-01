Araştırmaya göre evden çalışmak daha verimli
Tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgını nedeniyle birçok şirket evden çalışma yöntemine gitti. Evler mini ofislere dönüştü. Peki çalışanlar bu duruma ne kadar alıştı? Detayları A Haber muhabiri Tuğba Kezer aktardı.
ÖZEL HABER A Haber
Pandemi sürecinde birçok şirket evden çalışma yöntemini uyguladı.
Ancak çalışanların çoğu evden çalışmayı bırakıp ofise dönmeye sıcak bakmıyor.
Amerika'da yapılan bir araştırmaya göre bekar kişiler evde çalışmayı tercih ediyor. Evli ve çocuklu kişilerse evde çalışmak yerine ofiste çalışmayı tercih ediyor.
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Araştırmanın aksine ofiste çalışmanın iş kültürü açısından önemli olduğunu düşünenler de var. Araştırmaya göre ise evden çalışmak daha verimli.