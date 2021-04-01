Son dakika: İstanbul'da toplu taşımada ve trafikte yoğunluk! Son durumu A Haber muhabiri bölgeden aktardı
Son dakika haberi... İstanbullular sabah saatlerinde ve gün içinde dakikalarca otobüs, metrobüs bekliyor. İstanbul trafiğinde ise yoğunluk yaşanıyor. Detayları A Haber muhabiri Erdal Kuruçay aktardı.
ÖZEL HABER A Haber
İstanbul yeni güne nasıl başladı? Trafik yoğunluğu ne durumda? Toplu ulaşımda yoğunluk yaşanıyor mu? A Haber muhabiri Erdal Kuruçay bölgeden aktardı.
İstanbullular gün içinde dakikalarca otobüs ve metrobüs bekliyor. Duraklarda yoğunluk yaşanıyor.
Megakentte trafik yoğunluğu yüzde 50 civarında seyrediyor.
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İşte İstanbul trafiğinde şu an;