01 Nisan 2021, Perşembe
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Özel Haber Haberleri Son dakika: İstanbul'da toplu taşımada ve trafikte yoğunluk! Son durumu A Haber muhabiri bölgeden aktardı

Son dakika: İstanbul'da toplu taşımada ve trafikte yoğunluk! Son durumu A Haber muhabiri bölgeden aktardı

Son dakika haberi... İstanbullular sabah saatlerinde ve gün içinde dakikalarca otobüs, metrobüs bekliyor. trafiğinde ise yoğunluk yaşanıyor. Detayları muhabiri aktardı.

ÖZEL HABER A Haber
Giriş Tarihi: 01.04.2021 Güncelleme Tarihi: 01.04.2021
ABONE OL
Son dakika: İstanbul'da toplu taşımada ve trafikte yoğunluk! Son durumu A Haber muhabiri bölgeden aktardı

yeni güne nasıl başladı? Trafik yoğunluğu ne durumda? Toplu ulaşımda yoğunluk yaşanıyor mu? muhabiri bölgeden aktardı.

İstanbullular gün içinde dakikalarca otobüs ve metrobüs bekliyor. Duraklarda yoğunluk yaşanıyor.

Megakentte trafik yoğunluğu yüzde 50 civarında seyrediyor.

İşte İstanbul trafiğinde şu an;

Toplu taşımada ve trafikte yoğunluk TOPLU TAŞIMADA VE TRAFİKTE YOĞUNLUK

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA