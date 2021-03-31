Vatandaşlardan CHP’li İstanbul Kadıköy Belediyesi'ne "ücretli otopark" tepkisi

VATANDAŞ İSYAN ETTİ

Duruma tepki gösteren vatandaşlardan biri, "Yakında bizim binanın otoparkını da gelip kullanacaklar diye düşünüyorum ve bunun olmamasını istiyorum. Eskiden sadece cadde üzerlerinde vardı. Hadi neyse gibi geçiştiriyorduk ama artık mahalle aralarına kadar bu ücretlendirme kapı önlerimize kadar gelmesi bizi rahatsız ediyor ve ücretli olması tamamen rahatsız ediyor." dedi.