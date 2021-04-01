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Bahar ne zaman gelecek? Havalar ne zaman ısınacak? İstanbul Ankara ve İzmir'e ait 3 günlük hava durumu tahmini...

Soğuk, kar fırtına ve sağanak yağış... Mart ayı boyunca beklenen ilkbahar bir türlü gelmedi. Vatandaşlar ise nisan ayının gelmesiyle birlikte ? Havalar ne zaman ısınacak? sorusuna yanıt aradı. Merakla beklenen o soruların yanıtını ise Hava Tahmin Uzmanı canlı yayınında verdi. Yavuz, havaların ısınacağı müjdesini verirken, sıcaklıkların ise yer yer mevsim normallerinin üzerinde de seyredebileceğini söyledi. Öte yandan Yavuz Marmara Bölgesi için pazar gününe dikkat çekti ve vatandaşları uyardı. Peki , ve 'de hafta sonu hava nasıl olacak? İşte 3 günlük hava tahmin raporu...

YAŞAM ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 01.04.2021 Güncelleme Tarihi: 01.04.2021
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Bahar ne zaman gelecek? Havalar ne zaman ısınacak? İstanbul Ankara ve İzmir'e ait 3 günlük hava durumu tahmini...

Hava Tahmin Uzmanı canlı yayınında vatandaşların özlemle beklediğin müjdeyi verdi.

SICAKLIKLAR MEVSİM NORMALLERİNİN ÜZERİNE ÇIKACAK

Yavuz, havalarını hafta sonu itibariyle ısınmaya başlayacağını ve baharın hissedileceğini söyledi. Sıcaklıkların ise yer yer mevsim normallerinin üzerine çıkacağını belirtti.

Marmara Bölgesi için ise pazar gününe dikkat çeken Yavuz, sağanak yağışa ve kuvvetli rüzgara karşı vatandaşları uyardı. Yağışların ise hafta boyunca süreceğine dikkat çeken Yavuz, geçen hafta yaşandığı gibi aniden bi 8-10 derecelik bir düşüşün olmayacağı, sadece hafta boyunca bahar yağmurlarının etkili olacağını ifade etti.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 1-6 Nisan tarihlerini kapsayan hava durumu tahmin raporunu internet sitesi üzerinden yayınladı. Rapora göre; cumartesi günü yurdun batı kesimlerinde sıcak havanın etkili olması beklenirken, Karadeniz ve Doğu Anadolu bölgelerinde birçok ilde yağışlı hava bekleniyor.

Rapora göre ilgili tarihler arasında bölge alçak basınç sistemi ile periyodun ilk yarısında soğuk ve nemli, ikinci yarısında ise ılık hava kütlesinin etkisi altında kalacak.

Hava yarın parçalı bulutlu öğleye kadar yer yer sağanak yağmurlu; cumartesi az bulutlu zamanla parçalı bulutlu; pazar parçalı ve az bulutlu; haftaya pazartesinden çarşambaya açık ve az bulutlu olacak.

En yüksek hava sıcaklığı periyodun ilk yarısında iç kesimlerde ve sahillerde 16-19 derece, ikinci yarısında ise 23-26 derece dolaylarında seyredecek. Rüzgar genellikle Güney ve Batı yönlerden orta kuvvette zaman zaman kuvvetli esecek.

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İŞTE 5 GÜNLÜK HAVA DURUMU RAPORU

2 NİSAN CUMA

3 NİSAN CUMARTESİ

4 NİSAN PAZAR

5 NİSAN PAZARTESİ

6 NİSAN SALI

İSTANBUL ANKARA VE İZMİR'DE HAFTA SONU HAVA NASIL OLACAK? DETAYLAR İÇİN AŞAĞIDAKİ LİNK TIKLAYIN

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