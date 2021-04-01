Marmara Bölgesi için ise pazar gününe dikkat çeken Yavuz, sağanak yağışa ve kuvvetli rüzgara karşı vatandaşları uyardı. Yağışların ise hafta boyunca süreceğine dikkat çeken Yavuz, geçen hafta yaşandığı gibi aniden bi 8-10 derecelik bir düşüşün olmayacağı, sadece hafta boyunca bahar yağmurlarının etkili olacağını ifade etti.