TÜRK VATANDAŞLARININ DURUMU

Darbenin yaşandığı ülke için Divanlıoğlu "Vatandaşlarımızla ilgili olumsuz bir durum yok. Myanmar'da 40 civarı Türk vatandaşı var. Vatandaşlarımızla elçilik olarak 7-24 temas halindeyiz" mesajı verdi.