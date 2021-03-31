Sinema ile kurulan hegemonya! Batı'nın propaganda aracı: Süper kahramanlar!

Süpermen, Batman, Ironman, Kaptan Amerika, Hulk... Dünyayı kurtarma mücadelesi, kötülüklere karşı koyma...

Hangi süper kahramanın yanındasınız? Tarafınızı çoktan seçtiniz değil mi?

Bizce o kadar acele etmeyin. Yıllarca sinemalara gittiğiniz, mücadelesini hayranlıkla izlediğiniz süper karakterler, kahramanın çıktığı ülkenin birer propaganda aracı.

Biraz derinlere inelim şimdi... Batı'nın özellikle de Amerika'nın örnek alabileceği gerçek bir kahramanı yoktu. Ve sadece bir kahraman onlara yetmezdi. Süper olmalıydı. Ve karakterlerle geleceği inşa etmek istedi Amerika. Çizgi romanlar iyi bir araçtı.

Örneğin; bilinen ilk süper kahraman: Süpermen. 1938'de iki Yahudi tarafından çizildi. Bu iki Yahudi çizeri Amerikan halkının kendilerini nasıl görmelerini istiyorlarsa süpermen karakterini de öyle şekillendi.