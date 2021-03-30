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Türkiye’de kırmızı alarm, yeni kısıtlamalar geldi! Peki koronavirüs salgını ne zaman bitecek? Mutasyon virüsü nasıl etkiledi?

ahaber.com.tr
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Giriş: 30.03.2021 11:54
Güncelleme:30.03.2021 12:14
Türkiye’de koronavirüs risk haritası değişti. 58 il kırmızıya boyandı ve yeni kararlar alındı. Cumartesi günü yasakları tekrar başladı. Peki bundan sonra süreç nasıl olacak? Koronavirüs salgını ne zaman sona erecek? Mutasyon koronavirüsü nasıl etkiledi? Akıllarda oluşan tüm soruların cevaplarını A Haber canlı yayınına bağlanan  Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanı Doç. Dr. Ümit Savaşçı verdi.
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