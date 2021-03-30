Türkiye’de koronavirüs risk haritası değişti. 58 il kırmızıya boyandı ve yeni kararlar alındı. Cumartesi günü yasakları tekrar başladı. Peki bundan sonra süreç nasıl olacak? Koronavirüs salgını ne zaman sona erecek? Mutasyon koronavirüsü nasıl etkiledi? Akıllarda oluşan tüm soruların cevaplarını A Haber canlı yayınına bağlanan Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanı Doç. Dr. Ümit Savaşçı verdi.