Harita kızardı tek 'mavi' il Şırnak kaldı! Şırnak nasıl başardı?
Türkiye koronavirüs haritasında tek mavi yer Şırnak oldu. Peki Şırnak nasıl başardı? Alınan önlemler neler? Bu süreçte neler yapıldı? Ayrıntıları A Haber muhabiri Ahmet Çelik’in konuğu olan Şırnak İl Sağlık Müdürlüğü görevine başlayan Üroloji Uzmanı Op. Dr. İsmail Başıbüyük anlattı.
Op. Dr. İsmail Başıbüyük'ün A Haber'de anlattıkları:
"Biz Şırnak ili olarak ilk koronavirüs vakasını 24 Mart 2020 yılında gördük. O günden bugüne çok ciddi çalışmalar yaptık.
Mobil tarama ekipleri ciddi fark yarattı. Bu ekipler vakanın çıktığı alanı dairesel anlamda 1 km kare alanı sempton taraması yapıyordu. Böylece 520 bin kişiyi bu taramadan geçirdik. Bu kişilerde şikayet varsa hastanemize alıp tedavilerini gerçekleştirdik.
Esnaflardan virüsün yayılabileceğini fark ettiğimiz anda hemen esnaf denetimlerine başladık. Bu denetimlerde yaptığımız bilgilendirmeler karşılığında vatandaşlar çok ciddi karşılık verdi ve güzel neticeler aldık.
Çok fazla toplantılar yaptık. Eksik görülen ya da hatalı görülen alanlara dinamik şekilde müdahale ettik.
Kurumlar arası ciddi bir diyalog sağladık ve bu noktaya geldik.
Yeni dönemde yeni toplantılar yaptık ve atabileceğimiz adımları belirledik. Esnaflarımızı ve vatandaşlarımızı sürekli olarak bilgilendirdik."