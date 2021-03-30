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Harita kızardı tek 'mavi' il Şırnak kaldı! Şırnak nasıl başardı?

haritasında tek mavi yer oldu. Peki Şırnak nasıl başardı? Alınan önlemler neler? Bu süreçte neler yapıldı? Ayrıntıları muhabiri ’in konuğu olan Müdürlüğü görevine başlayan Üroloji Uzmanı Op. Dr. İsmail Başıbüyük anlattı.

ÖZEL HABER ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 30.03.2021 Güncelleme Tarihi: 30.03.2021
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Op. Dr. İsmail Başıbüyük'ün A Haber'de anlattıkları:

"Biz Şırnak ili olarak ilk koronavirüs vakasını 24 Mart 2020 yılında gördük. O günden bugüne çok ciddi çalışmalar yaptık.

Mobil tarama ekipleri ciddi fark yarattı. Bu ekipler vakanın çıktığı alanı dairesel anlamda 1 km kare alanı sempton taraması yapıyordu. Böylece 520 bin kişiyi bu taramadan geçirdik. Bu kişilerde şikayet varsa hastanemize alıp tedavilerini gerçekleştirdik.

Esnaflardan virüsün yayılabileceğini fark ettiğimiz anda hemen esnaf denetimlerine başladık. Bu denetimlerde yaptığımız bilgilendirmeler karşılığında vatandaşlar çok ciddi karşılık verdi ve güzel neticeler aldık.

Çok fazla toplantılar yaptık. Eksik görülen ya da hatalı görülen alanlara dinamik şekilde müdahale ettik.

Kurumlar arası ciddi bir diyalog sağladık ve bu noktaya geldik.

Yeni dönemde yeni toplantılar yaptık ve atabileceğimiz adımları belirledik. Esnaflarımızı ve vatandaşlarımızı sürekli olarak bilgilendirdik."

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