Harita kızardı tek 'mavi' il Şırnak kaldı! Şırnak nasıl başardı?

Mobil tarama ekipleri ciddi fark yarattı. Bu ekipler vakanın çıktığı alanı dairesel anlamda 1 km kare alanı sempton taraması yapıyordu. Böylece 520 bin kişiyi bu taramadan geçirdik. Bu kişilerde şikayet varsa hastanemize alıp tedavilerini gerçekleştirdik.