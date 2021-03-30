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Kişisel veriler koruma altında! Peki çalınan bilgilerde sorumluluk kimde?

siber saldırıya maruz kalmış, veri ihlalinden 21 milyon 504 bin 83 kişinin etkilendiği kaydedilmişti. Veri ihlali gerekçesiyle tarafından inceleme başlatıldı.  Peki çalınan bilgilerde sorumluluk kimde? Kullanıcılar ne yapmalı? Ekonomi Müdürü canlı yayınında önemli açıklamalarda bulundu ve sitesi kurmayı planlayanlara önemli tavsiyeler verdi.

ÖZEL HABER ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 30.03.2021 Güncelleme Tarihi: 30.03.2021
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Kişisel veriler koruma altında! Peki çalınan bilgilerde sorumluluk kimde?

- Sitelerdeki bilgilerimizin korunması sorumluluğu işletmeye ait

- İşletme her türlü teknik ve idari tedbiri almak zorunda

- Bir ihlal olduğunda hem ''yı hem kullanıcıyı bilgilendirmek zorunda

İHMAL OLURSA NE OLUR?

- Bilgilere bir saldırı olması durumunda sorumluluk araştırılıyor

- İmal olduğunda KVKK devreye girerek karar veriyor

-İlgili işletmeye ağır para cezası kesiliyor

VATANDAŞ NE YAPABİLİR?

- İhmal sonucunda zarar görülürse dava açılabilir

- Kullanıcılar KVKK'ya bireysel başvuru yapabilir

- Firmadan verilerinin kullanılmasıyla ilgili bilgi isteyebilir, silinmesini talep edebilir

HANGİ TEDBİRLERİ ALALIM?

- Aynı mail ve şifrelerle farklı sitelerde hesap açmayın

- Kişisel verilerinizle ilgili firmadan bilgi alın

- bilgilerinizi verirken dikkat edin

- Bu tür sitelerde mutlaka sanal kart kullanın

E-TİCARET SİTESİ KURACAKLAR DİKKAT

- Cep telefonlarına gönderilen sürekli mesajlar bıktırır

- Her yerden çıkan kutucuklar kullanıcıyı yorar

- Kullanıcıdan uzun bilgiler isteniyorsa sıkıcı olabilir

- Ürün fotoğrafları büyük ve ayrıntılı olmalı

- Ürünle ilgili bilgiler çok uzun olmamalı

- Satın alınan ürünle ilgili çok fazla reklam yollamayın

- Sepete atılan ürünün anında görülmesi gerekiyor

- Müşteri hizmetlerine kolay ulaşılmalı

- İade rahatlığı mutlaka bulunmalı

Milyonları ilgilendiriyor! Hepsini tek tek anlattı MİLYONLARI İLGİLENDİRİYOR! HEPSİNİ TEK TEK ANLATTI

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