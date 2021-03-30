30 Mart 2021, Salı
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Özel Haber Haberleri Pul biberde hileyi anlamanın yöntemi! Vatandaşa odun yediriyorlar

Pul biberde hileyi anlamanın yöntemi! Vatandaşa odun yediriyorlar

Gıda teröristleri insan sağlığıyla oynamaya devam ediyor. Yeni hedefleri ise biber. İşte türlü türlü hilelere başvuran gıda teröristlerinin pul biberdeki yöntemi.

ÖZEL HABER ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 30.03.2021 Güncelleme Tarihi: 30.03.2021
ABONE OL
Pul biberde hileyi anlamanın yöntemi! Vatandaşa odun yediriyorlar

talaşlarını eliyor, içine biraz gıda boyası ekliyorlar. Az miktarda da biber katarak tüketiciye biber diye yediriyorlar.

ne yazık ki en fazla yapılan baharatların başında geliyor yapılan hilelerden biriyse içerisine ya karıştırmak ya da gıda boyası eklemek oluyor.

Gıda teröristlerinin bu oyununu anlamanın bir yolu var o da testi. muhabiri uzman isimle bu testi yaptı.

İşte o anlar

"Şimdi bunu deneyeceğiz bakalım, içerisine dökeceğimiz pul biberle ayran rengi değişecek mi?

Evet pul biberi döktük şimdi karıştırıyoruz ve gördüğünüz üzere ayranın renginde hiçbir değişim yok.

Yani bu demek oluyor ki, bu pul biber içerisinde hiçbir şekilde hile yok."

Sofraların baş tacı! Vatandaşa odun yediriyorlar SOFRALARIN BAŞ TACI! VATANDAŞA ODUN YEDİRİYORLAR

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN




GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA