Pul biberde hileyi anlamanın yöntemi! Vatandaşa odun yediriyorlar
Gıda teröristleri insan sağlığıyla oynamaya devam ediyor. Yeni hedefleri ise pul biber. İşte türlü türlü hilelere başvuran gıda teröristlerinin pul biberdeki yöntemi.
ÖZEL HABER ahaber.com.tr
Pul biber ne yazık ki en fazla hile yapılan baharatların başında geliyor yapılan hilelerden biriyse içerisine ya odun talaşı karıştırmak ya da gıda boyası eklemek oluyor.
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İşte o anlar
"Şimdi bunu deneyeceğiz bakalım, içerisine dökeceğimiz pul biberle ayran rengi değişecek mi?
Evet pul biberi döktük şimdi karıştırıyoruz ve gördüğünüz üzere ayranın renginde hiçbir değişim yok.
Yani bu demek oluyor ki, bu pul biber içerisinde hiçbir şekilde hile yok."