30 Mart 2021, Salı
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

ANA SAYFA
Videolar Ekonomi Videoları Kişisel veriler koruma altında! Peki çalınan bilgilerde sorumluluk kimde?

Kişisel veriler koruma altında! Peki çalınan bilgilerde sorumluluk kimde?

ahaber.com.tr
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 30.03.2021 10:18
Güncelleme:30.03.2021 10:40
Yemek Sepeti siber saldırıya maruz kalmış, veri ihlalinden 21 milyon 504 bin 83 kişinin etkilendiği kaydedilmişti. Veri ihlali gerekçesiyle Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından inceleme başlatıldı.  Peki çalınan bilgilerde sorumluluk kimde? Kullanıcılar ne yapmalı? Takvim gazetesi Ekonomi Müdürü Faruk Erdem A Haber canlı yayınında önemli açıklamalarda bulundu ve e-Ticaret sitesi kurmayı planlayanlara önemli tavsiyeler verdi.
Milyonları ilgilendiriyor! Son gün 31 Mart
Milyonları ilgilendiriyor! Son gün 31 Mart
Milyonları ilgilendiriyor! Hepsini tek tek anlattı
Milyonları ilgilendiriyor! Hepsini tek tek anlattı
Merkez Bankası'nda yeni atama
Merkez Bankası'nda yeni atama
Dünyanın konuştuğu kanal projeleri
Dünyanın konuştuğu kanal projeleri
Milyonlarca vatandaş için 31 Mart uyarısı!
Milyonlarca vatandaş için 31 Mart uyarısı!
Milli ekonomi neden hedef?
Milli ekonomi neden hedef?
Süveyş Krizi kime yaradı?
Süveyş Krizi kime yaradı?
Kısa çalışma ödeneği bitince ne olacak? Altın yatırımı yaparken hangisini tercih etmeliyiz? Gram altın mı çeyrek altın mı? Faruk Erdem yanıtladı
Kısa çalışma ödeneği bitince ne olacak? Altın yatırımı yaparken hangisini tercih etmeliyiz? Gram altın mı çeyrek altın mı? Faruk Erdem yanıtladı
Faiz indirimi olacak mı?
Faiz indirimi olacak mı?
Süveyş Kanalı dünyayı kilitledi
Süveyş Kanalı dünyayı kilitledi
İstanbul'da kira fiyatları ne kadar?
İstanbul'da kira fiyatları ne kadar?
MB Başkanı'ndan faiz açıklaması
MB Başkanı'ndan faiz açıklaması
Daha Fazla Video Göster