Kişisel veriler koruma altında! Peki çalınan bilgilerde sorumluluk kimde?

Yemek Sepeti siber saldırıya maruz kalmış, veri ihlalinden 21 milyon 504 bin 83 kişinin etkilendiği kaydedilmişti. Veri ihlali gerekçesiyle Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından inceleme başlatıldı. Peki çalınan bilgilerde sorumluluk kimde? Kullanıcılar ne yapmalı? Takvim gazetesi Ekonomi Müdürü Faruk Erdem A Haber canlı yayınında önemli açıklamalarda bulundu ve e-Ticaret sitesi kurmayı planlayanlara önemli tavsiyeler verdi.