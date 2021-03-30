Şanlıurfa’dan Edirne’ye uzanan hayat yolculuğu! Kağıt toplayıcılarının bir günü
Şanlıurfa Siverek'ten Edirne'ye giden kağıt toplayıcıları kar-kış demeden geri dönüşüm ürünlerini toplayarak geçimini sağlıyor. Ailelerinden uzakta kâğıt toplamak için yapılan çuvalı doldurmaya uğraşan kağıt toplayıcıları her gün kilometrelerce yol yürüyor.
Edirne'ye mevsimlik çalışmak için gelen 10 kâğıt toplayıcısı yaz kış demeden her hava koşulunda sokaklarda geziyor. Kâğıt, plastik gibi geri dönüşüm ürünlerini topluyor.
Depolarında uyuyup uyanan toplayıcılar her türlü zorlu koşula rağmen geçimlerini sağlamak için çalışıyor.
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Kâğıt ve plastik gibi geri dönüşüm ürünlerini toplayan kâğıt toplayıcıları getirdikleri ürünleri önce tartıyor, Türüne göre ayırıyor ardından preslerden geçirerek geri dönüşüme hazır hale getiriyor.
Geri dönüşüm malzemeleri ararken değerli eşyalar da bulan toplayıcılar insanlık dersi vererek buldukları eşyaları sahiplerine ulaştırıyor.