Son dakika: Türkiye'nin "mavi boncuğu" Şırnak! Mavi kalmayı nasıl başardı?

Çelik, "Vatandaşlar bu konuda çok duyarlı davrandı. En kalabalık ilçelerinden birisindeyiz Cizre'deyiz. Gördüğünüz gibi polisimiz, zabıtamız ve jandarmamız ekiplerimiz şehirdeki denetimlerine aralıksız olarak devam ettiriyor. Sağlık ekipleri de fedakarca çalıştı çalışmalarına devam ediyor." ifadelerini kullandı.

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