Son dakika: Türkiye'nin "mavi boncuğu" Şırnak! Mavi kalmayı nasıl başardı?
Son dakika haberi... Türkiye koronavirüs haritasında tek mavi yer Şırnak oldu. Peki Şırnak nasıl başardı? Ayrıntıları A Haber muhabiri Ahmet Çelik aktardı.
ÖZEL HABER A Haber
Koronavirüs risk haritası kızardı tek mavi il Şırnak kaldı.
Peki koronavirüs haritasında tek mavi yer olan Şırnak nasıl başardı?
A Haber muhabiri Ahmet Çelik Şırnak'ın en kalabalık ilçelerinden Cizre'den son gelişmeleri aktardı.
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Çelik, "Vatandaşlar bu konuda çok duyarlı davrandı. En kalabalık ilçelerinden birisindeyiz Cizre'deyiz. Gördüğünüz gibi polisimiz, zabıtamız ve jandarmamız ekiplerimiz şehirdeki denetimlerine aralıksız olarak devam ettiriyor. Sağlık ekipleri de fedakarca çalıştı çalışmalarına devam ediyor." ifadelerini kullandı.