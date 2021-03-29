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Son dakika: Türkiye'nin "mavi boncuğu" Şırnak! Mavi kalmayı nasıl başardı?

Son dakika haberi... koronavirüs haritasında tek mavi yer oldu. Peki Şırnak nasıl başardı? Ayrıntıları muhabiri aktardı.

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Giriş Tarihi: 29.03.2021 Güncelleme Tarihi: 29.03.2021
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Son dakika: Türkiye'nin mavi boncuğu Şırnak! Mavi kalmayı nasıl başardı?

Koronavirüs risk haritası kızardı tek mavi il kaldı.

Peki koronavirüs haritasında tek mavi yer olan Şırnak nasıl başardı?

muhabiri Şırnak'ın en kalabalık ilçelerinden 'den son gelişmeleri aktardı.

Çelik, "Vatandaşlar bu konuda çok duyarlı davrandı. En kalabalık ilçelerinden birisindeyiz Cizre'deyiz. Gördüğünüz gibi polisimiz, zabıtamız ve jandarmamız ekiplerimiz şehirdeki denetimlerine aralıksız olarak devam ettiriyor. Sağlık ekipleri de fedakarca çalıştı çalışmalarına devam ediyor." ifadelerini kullandı.

Türkiye'nin mavi boncuğu TÜRKİYE'NİN "MAVİ BONCUĞU"

Canlı Corona Virüsü Haritası - Corona Virüsü Ölü ve Vaka Sayısı Son Durum
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