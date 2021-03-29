Son dakika: Koronavirüse karşı yerli ilaç çalışmaları! Kovid-19 ilacı ne zaman hazır olacak?

Son dakika haberi... Aşı çalışmalarında önemli mesafe kaydeden Kayseri Erciyes Üniversitesi şimdi de yerli koronavirüs ilacı için denemelerine başladı. Detayları A Haber muhabiri Engin Gökdemir aktardı. İlaç Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Prof. Dr. Mükerrem Betül Aycan, A Haber canlı yayınında açıklamalarda bulundu.

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