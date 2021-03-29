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Son dakika: İstanbul'da kira fiyatları ne kadar? | İstanbul’da en düşük ve en yüksek kiralar

Son dakika haberi... 'da en yüksek ve en düşük kiraların hangi ilçelerde olduğu belirlendi. Peki İstanbul’da kira fiyatları en düşük ilçeler hangileri? İstanbul'da en yüksek kira fiyatları olan ilçeler nereler? , ve 'de kira fiyatları ne kadar? , ve 'da kaç TL? Ortalama kiralar ne kadar? Geri dönüş süresi kaç yıl? Konut yatırımına göre geri dönüş süresi en düşük olan ilçeler nereler?

EKONOMİ A Haber
Giriş Tarihi: 29.03.2021 Güncelleme Tarihi: 29.03.2021
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Son dakika: İstanbul'da kira fiyatları ne kadar? | İstanbul’da en düşük ve en yüksek kiralar

'da en kiralarla ilgili çarpıcı bir araştırma yapıldı. En yüksek ve en düşük kiraların hangi ilçelerde olduğu belirlendi.

Araştırmada kira değeri en yüksek ilçe Sarıyer, en düşüğü ise Çatalca oldu.

Buna göre milyonlarca insanın yaşadığı İstanbul'da ortalama metrekare kira değeri en yüksek ilçe , en düşük ise .

Verilere göre, Sarıyer'de ortalama kira 3 bin 473 TL, konut yatırımının geri dönüş süresi ise 39 yıl. 'ta ortalama kira 2 bin 850 TL, geri dönüş süresi 41 yıl.

'de ortalama kira 2 bin 863 TL, geri dönüş süresi 36 yıl. 'de ortalama kira 2 bin 820 TL, geri dönüş süresi 36 yıl. 'nda ortalama kira 2 bin 157 TL, geri dönüş süresi 20 yıl.

İSTANBUL'DA KİRALAR

İLÇE ORTALAMA KİRA KONUT YATIRIMININ GERİ DÖNÜŞ SÜRESİ

SARIYER 3 BİN 473 TL 39 YIL

BEŞİKTAŞ 2 BİN 850 TL 41 YIL
BAKIRKÖY 2 BİN 863 TL 36 YIL.
KADIKÖY 2 BİN 820TL 36 YIL.
BEYOĞLU 2 BİN 157 TL 20 YIL.

Kira bedeli en düşük ilçeler ise 'de ortalama kira bin 38 TL, geri dönüş süresi 25 yıl, 'de ortalama kira bin TL, geri dönüş süresi 26 yıl.

'de ortalama kira 969 TL, geri dönüş süresi 28 yıl. 'de ortalama kira 950 TL, geri dönüş süresi 25 yıl. Çatalca'da ortalama kira 887 TL, geri dönüş süresi ise 31 yıl olduğu belirlendi.

KİRA BEDELİ EN DÜŞÜK OLAN İLÇELER

İLÇELER ORTALAMA KİRA GERİ DÖNÜŞ SÜRESİ
SANCAKTEPE BİN 38 TL, 25 YIL,
SİLİVRİ 1000 TL, 26 YIL,
SULTANBEYLİ 969 TL, 28 YIL.
ARNAVUTKÖY 950 TL, 25 YIL.
ÇATALCA 887 TL, 31 YIL

İstanbul ilçeleri içinde konut yatırımının geri dönüş süresinin en düşük olduğu ilçeler ise 20 yıl ile Beyoğlu, Fatih, Güngören, Gaziosmanpaşa; 19 yıl ile Beylikdüzü ve 16 yıl ile Esenyurt oldu.

KONUT YATIRIMINA GÖRE GERİ DÖNÜŞ SÜRESİ DÜŞÜK OLAN İLÇELER

İLÇELER YIL
BEYOĞLU 20
FATİH 20
GÜNGÖREN, 20
GAZİOSMANPAŞA; 20
BEYLİKDÜZÜ 19
ESENYURT 16

İstanbul'da kira fiyatları ne kadar? İSTANBUL'DA KİRA FİYATLARI NE KADAR?

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