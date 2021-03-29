Son dakika ekonomi haberleri... Kısa çalışma ödeneği 31 Mart’ta bittiğinde işten mi çıkartılacağız? İstifa edip işsizlik maaşı alabilir miyim? İşsizlik maaşı almanın şartları neler? Altın yatırımı yaparken hangisini tercih etmeliyiz? Gram altın mı çeyrek altın mı? Kredi kartı aidatı ödemek zorunda mıyız, ödememek için ne yapmalıyız? Emekliler emlak vergisi ödüyor mu? Vatandaşlar sordu Takvim Gazetesi ekonomi müdürü Faruk Erdem A Haber canlı yayınında yanıtladı.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN