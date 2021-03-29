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29 Mart 2021, Pazartesi
ANA SAYFA Videolar Ekonomi Videoları Kısa çalışma ödeneği bitince ne olacak? Altın yatırımı yaparken hangisini tercih etmeliyiz? Gram altın mı çeyrek altın mı? Faruk Erdem yanıtladı Kısa çalışma ödeneği bitince ne olacak? Altın yatırımı yaparken hangisini tercih etmeliyiz? Gram altın mı çeyrek altın mı? Faruk Erdem yanıtladı Giriş: 29.03.2021 10:29 Güncelleme:29.03.2021 10:31 Son dakika ekonomi haberleri... Kısa çalışma ödeneği 31 Mart’ta bittiğinde işten mi çıkartılacağız? İstifa edip işsizlik maaşı alabilir miyim? İşsizlik maaşı almanın şartları neler? Altın yatırımı yaparken hangisini tercih etmeliyiz? Gram altın mı çeyrek altın mı? Kredi kartı aidatı ödemek zorunda mıyız, ödememek için ne yapmalıyız? Emekliler emlak vergisi ödüyor mu? Vatandaşlar sordu Takvim Gazetesi ekonomi müdürü Faruk Erdem A Haber canlı yayınında yanıtladı. DİĞER