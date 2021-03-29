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İngiltere Kraliçesi Elizabeth'ten Türk öğrenciye mektup! Ne yazdı? Bade Ekiz A Haber'de anlattı

A Haber
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Giriş: 29.03.2021 13:24
Güncelleme:29.03.2021 14:05
Aydın'da 5. sınıf öğrencisi olan Bade Ekiz, İngiltere Kraliçesi Elizabeth'e mektup yazdı. Kraliçe de Bade'nin mektubuna cevap verdi. 5. sınıf öğrencisi Ekiz, A Haber canlı yayınında olayı anlattı.

Bade Ekiz'in kişisel bilgilerini paylaştığı ve kraliçe hakkında merak ettiği soruları yazdığı mektuba cevap Windsor Sarayı'ndan gecikmedi. Kraliçenin en yakın nedimesi kraliçe adına mektuba cevap vererek Başak koleji öğrencisinin Kraliçe Elizabeth'e olan ilgisinden çok memnun kaldıklarını belirtti. Öğrenci Bade Ekiz'in köpeğiyle fotoğrafını da eklediği mektubun kendilerinde büyük bir memnuniyet oluşturduğunu ve kraliçe hakkında iyi dilekleri için de teşekkürlerini iletti.

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