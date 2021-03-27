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Necmettin Erbakan’ın yanında geçen 17 yıl! Yakın koruması A Haber’e anlattı

Emekli Emniyet Müdürü , lideri merhum 'ın 17 yıl yakın korumalığını yaptı. Kimsenin bilmediği anlara şahitlik eden Hasan Gül, anılarını ilk kez 'e anlattı.

ÖZEL HABER ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 27.03.2021 Güncelleme Tarihi: 27.03.2021
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Necmettin Erbakan’ın yanında geçen 17 yıl! Yakın koruması A Haber’e anlattı

Akademisyen, yüksek mühendis 'nin kurucu lideri o Türk siyasetinin "hocası"

Merhum , Türk siyasi hayatına damgasını vurdu. İşte o yıllarda en yakınındaki birkaç isim yer aldı.

Bunlardan biri de 17 yıl yakın korumalığını yapan emekli Emniyet Müdürü 'dü.

Gözü hiç arkada kalmazdı 'nın çünkü yakın koruması Hasan Gül'e çok güvenirdi.

O da rahmetli Erbakan Hoca'yı çok severdi.

Kimsenin bilmediği anlara şahitlik etti. Hasan Gül 1996-1997 yılları arasında Başbakanlık Koruma Müdürlüğü görevini yürüttü.

Hasan Gül'ü Erbakan'ı ebediyete uğurlarken yanında olamamak çok üzmüştü.

Hasan Gül bugün 73 yaşında. Merhum Erbakan ile geçen yıllarını anlatırken gözleri gülüyor.

Fikirleriyle Türk siyasi tarihine yön veren isimle geçen yıllarının haklı gururunu yaşıyor.

Türk siyasetinin hocasını korudu! TÜRK SİYASETİNİN "HOCASI"NI KORUDU!

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