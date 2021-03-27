Necmettin Erbakan’ın yanında geçen 17 yıl! Yakın koruması A Haber’e anlattı
Emekli Emniyet Müdürü Hasan Gül, Milli Görüş lideri merhum Necmettin Erbakan'ın 17 yıl yakın korumalığını yaptı. Kimsenin bilmediği anlara şahitlik eden Hasan Gül, anılarını ilk kez A Haber'e anlattı.
Akademisyen, yüksek mühendis Milli Görüş Hareketi'nin kurucu lideri o Türk siyasetinin "hocası"
Merhum Necmettin Erbakan, Türk siyasi hayatına damgasını vurdu. İşte o yıllarda en yakınındaki birkaç isim yer aldı.
Bunlardan biri de 17 yıl yakın korumalığını yapan emekli Emniyet Müdürü Hasan Gül'dü.
Gözü hiç arkada kalmazdı Erbakan Hoca'nın çünkü yakın koruması Hasan Gül'e çok güvenirdi.
O da rahmetli Erbakan Hoca'yı çok severdi.
Kimsenin bilmediği anlara şahitlik etti. Hasan Gül 1996-1997 yılları arasında Başbakanlık Koruma Müdürlüğü görevini yürüttü.
Hasan Gül'ü Erbakan'ı ebediyete uğurlarken yanında olamamak çok üzmüştü.
Hasan Gül bugün 73 yaşında. Merhum Erbakan ile geçen yıllarını anlatırken gözleri gülüyor.
Fikirleriyle Türk siyasi tarihine yön veren isimle geçen yıllarının haklı gururunu yaşıyor.