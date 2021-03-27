İstanbul’un kaderini değiştiren seçimin 27. yılı!
Başkan Recep Tayyip Erdoğan 27 Mart 1994'te yani bundan tam 27 yıl önce yerel seçimlerde İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı olarak seçilmişti. Bugün İstanbul'un kaderini değiştiren o tarihin yıl dönümü. Peki İstanbul'un kaderi nasıl değişti? A Haber ekiplerinden Emirhan Ergen Fatih'te, Tuğba Kezer Eyüpsultan'da, Ramazan Almaçayır Ümraniye'de, Pınar Özenç Sultangazi'de bu dönüşümü anlattı.
A Haber Muhabiri Emirhan Ergen'in aktardıkları:
"27 Mart 1994 Türk siyasi tarihinin dönüm noktası olan bir tarih. Refah Partisi o dönem 28 ilde iktidara geldi. Başkan Recep Tayyip Erdoğan o dönem yüzde 25,19 oy ile en yakın rakibine 118 bin oy fark atarak İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı seçildi.
Türkiye'nin büyük başarılarının ilk kelimesi bu zamanda yazıldı. İstanbul'un o dönem birçok sorunu vardı. Susuzluk, çöp dağları hava kirliliği ve Haliç bunlardan bazılarıydı.
Başkan Erdoğan o dönem hemen kolları sıvadı. Yapılacak iş çoktu zaman azdı. Başkan Erdoğan'ın seçilmesinden sonra İstanbul'a 4 milyar dolarlık bir yatırım yapıldı. Trafik sorunun çözülmesi için adımlar atıldı. Susuzluk sorunu için Istıranca Dağları'ndan, Melen'den İstanbul'a su taşındı.
İstanbullular çöp dağları nedeniyle o dönem maskelerle sokaklarda geziyordu. Başkan Erdoğan sayesinde bu çöp dağları da İstanbul'dan kalktı. Başkan Erdoğan o dönemde son teknoloji ile beraber Haliç'teki kirlilik sorununu da çözdü."
Tuğba Kezer'in canlı yayında anlattığı bilgiler:
"Şu anda Haliç'te çok temiz ve güzel bir hava var. Ama bir zamanlar bu havayı böyle temiz bulmak çok mümkün değildi. Çünkü o zamanlar Haliç balçık ile kaplıydı. Şu anda burada insanlar yürüyebiliyor ancak o dönem insanlar pencerelerini bile açamıyordu.
Başkan Erdoğan, Haliç'i temizleyeceğine söz verdi ve seçildiğinde de hemen çalışmalara başladı. 1997 yılında Haliç Çevre Koruma Proje'si başlatıldı ve imkansız olan temizleme işlemleri başlatıldı. Temizlenen su tekrar Haliç'e verildi.
2012 yılında İstanbul Boğazı'nda Haliç'e su getirildi. Buraya getirilen su ile birlikte Haliç bugünkü mavi görüntüsüne kavuştu. Burada artık balıklar ve ördekler yüzmeye başladı."
Ramazan Almaçayır büyük acı yaşandığı yerden gelişmeleri aktardı:
"İstanbul'da sokakta toplanmayan çöplerin dışında Ümraniye'de büyük bir facia yaşandı. Hekimbaşı bölgesinde metan gazı birikmesi nedeniyle çöplük adeta bir yanardağ gibi patladı. Çöp dağları gecekonduların üzerine yığıldı ve can pazarı yaşandı.
Bu bölge artık sosyal tesislerin, spor tesislerinin ve arıtma tesislerinin olduğu bir alana dönüştürüldü. 28 Nisan 1993 yılında burada büyük bir patlama yaşandı ve 39 kişi hayatını kaybetti. O dönemde 12 vatandaşın da cansız bedenine ulaşılamadı. Ümraniye 1994'ten sonra hızlı bir dönüşüme sahne oldu.
Daha sonraki süreçte vahşi çöp dökme alanlarının yerinin modern arıtma tesisleri aldı. Toplanan çöpler geri dönüşümle binlerce insanını evini aydınlattı."
Sultangazi'den Pınar Özenç susuluk sorunu ile ilgili yaşananları ve gelişmeleri anlattı:
"O dönem günlerce haftalarca sular akmıyordu. Bir mahalleden bir mahalleye gidip su taşınıyordu. Alt katlarda oturanların suyu bir nebze olsun akardı.
İstanbul'da o dönem vatandaşlar elinde kovalarla su tankerinin yolunu gözlüyordu. Benzin satar gibi su istasyonları kurulmuştu. İSKİ'nin başında bulunan Ergün Göknel'in yolsuzlukları ortaya çıkmıştı. Bu skandallar Ergün Göknel'in yasak aşkı nedeniyle ortaya çıkımıştı."