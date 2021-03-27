İstanbul’un kaderini değiştiren seçimin 27. yılı!

Tuğba Kezer'in canlı yayında anlattığı bilgiler:

"Şu anda Haliç'te çok temiz ve güzel bir hava var. Ama bir zamanlar bu havayı böyle temiz bulmak çok mümkün değildi. Çünkü o zamanlar Haliç balçık ile kaplıydı. Şu anda burada insanlar yürüyebiliyor ancak o dönem insanlar pencerelerini bile açamıyordu.