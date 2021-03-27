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Gözler Kabine toplantısında! Koronavirüsle mücadele sürecinde yeni tedbirler alınacak mı?

’nde 29 Mart pazartesi günü mart ayının son kabine toplantısı yapılacak. Koronavirüsle mücadele süreci ve yerli aşı masada olacak. Yeni tedbirler alınacak mı? Detayları muhabiri aktardı.

ÖZEL HABER
Giriş Tarihi: 27.03.2021 Güncelleme Tarihi: 27.03.2021
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A Haber muhabiri Lamia Ayhan'ın aktardıkları:

"1 Mart itibariyle Türkiye kademeli normalleşme sürecine geçmişti. 15 Mart'ta yapılan Kabine toplantısında alınan kararların devamı yönünde bir açıklama yapılmıştı. Yeni tedbirler ve kısıtlamalar gelmemişti.

Geçen süre zarfında da vaka sayılarında artış yaşandı. Yeni tablo nasıl şekillenecek? Pazartesi günü Başkan Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında Kabine toplanacak. En önemli gündem maddesi koronavirüsle mücadele olacak.

Aslında merak edilen yeni tedbirler alınacak mı? Herkes bunu merak ediyor. Tüm bunlar ayrıntılı şekilde masaya yatırılacak. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın burada bir sunumu olacak.

Yerli aşıda yapılacak Kabine toplantısında olacak ve buna ilişkin bir sunumun yapılması bekleniyor."

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