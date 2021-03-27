Berat Gecesi’nin fazilet ve önemi nedir? Berat Gecesi Nasıl geçirilmeli? Berat Gecesi hangi ibadetler yapılır?
11 ayın sultanı Ramazan-ı Şerif'i müjdeleyen Berat Gecesi’ni idrak edeceğiz. Peki bu geceyi nasıl geçirmeliyiz? Hangi ibadetler yapılmalı? Bu soruların cevaplarını A Haber muhabiri Tuğba Kezer’in konuğu olan İstanbul İl Müftüsü Prof. Dr. Mehmet Emin Maşalı verdi.
İstanbul İl Müftüsü Prof. Dr. Mehmet Emin Maşalı'nın açıklamaları:
"Berat Gecesi bir defa Peygamber efendimizin hadislerinde de fazileti konusunda altı çizilen af ve mağfiretin sağanak sağanak yağdığı ifade edilen bir gece.
Zaten 'Berat' kelimesi kurutuluş anlamına gelir. Tabii buradaki kurtulma, insanların günah yükünden kurutulmasına vesile olan bunu sağlayacak bunu temin edecek ilahi rahmetin geniş olduğu bir geceyi ifade eder.
Şaban ayının 15. gecesi ya da yarısı olarak ifade edilir. Bu geceye özel bir ibadet yok.
Kaynaklarda bu geceye özel bir ibadet biçiminden bahsedilse bile genel kabul bu geceye özel bir ibadetin olmadığı yönündedir.
İnsanlar bu geceyi ibadet ederek geçirmeli. Gündüzünde ise oruç tutulmalı. Maddi ve manevi sıkıntılardan kurtulma adına yalvarma ve yakarma gecesidir. Farz olan ibadetlerimizi yerine getirelim.
Bu gecede kendimizi bir hesaba çekelim. Müslümanlığımızı ve insanlığımızı biraz daha kontrol etme zamanıdır. Eksiklerimizi kapatma ve kusurlarımızı giderme zamanıdır."