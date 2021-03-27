Bangladeş Dışişleri Bakanı Momen A Haber’e konuştu: Erdoğan ülkesi içim mükemmel işler yapıyor

Soru: Başta Türk hükümeti olmak üzere Türkiye'den pek çok sivil toplum kuruluşu Arakan mülteci krizinde Bangladeş'e yardımlar ulaştırdı. Arakanlı mülteciler meselesi şuanda ne durumda? Türkiye'nin bu anlamdaki yardımlarının nasıl bir katkısı oldu?

Cevap: Evet haklısınız. Myanmar'da zulme uğrayan 1 milyondan fazla Arakanlı azınlık var. Onlar zulme uğradığında, öldürüldüğünde, evleri yıkıldığında bizim Başbakanımız Hasina Vecid, insani durumu görerek sınırları açtı. Ağustos 2017'de yaklaşık 840 bin Arakanlı bizim topraklarımıza geldi. Şuan toplam 1 milyon civarında insan geçici olarak bizim topraklarımızdaki kalıyor. Türk hükümetine teşekkür etmeliyim. Arakanlılar geldiğinde Türkiye başkanının eşi Bangladeş'i ve kampları ziyaret etti. Ve Türk hükümeti Arakan kamplarına medikal yardımları ulaştırdı. Biz orada Türkiye'nin insani yardım anlamındaki çalışmalarına şahit olduk. Onlar Arakanlılara destek oldular. Onlar zulme uğradığında geçici olarak yerleşimler verdik. Myanmar ile görüşmeler gerçekleştirdik. Arakanlıları geri almayı kabul ettiler. Onlara güvenlik sağlamayı ve yaşayabileceği bir çevre oluşturmayı da kabul ettiler. Ancak ne yazık ki 4 yıl geçti ve hiçbir şey yapmadılar. 1.1 milyon Arakanlı'nın yüzde 76'sı kadın ve çocuklardan oluşuyor. Onlar sefil bir şekilde yalan söylediler. Bangladeş tek başına bu yükü kaldıramaz. Bizim global yardım ve desteğe ihtiyacımız var. Türkiye bu noktada yardım ediyor. Biz diyalog görüşmeleri yaptık. Birleşmiş Milletler'e yardım çağrısında bulunduk. Ve sonra bu konuyla ilgili hesap sorulması gerektiğini söyledik. Türkiye Arakanlı sorunuyla ilgili kayda değer çözüm bulabilmek için bize hep destek oldu, yanımızda durdu. Bunun için minnettarız.