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Son dakika: İstanbul Unkapanı'nda faciaya davetiye! CHP'li İBB'nin büyük ihmali A Haber'de

Son dakika haberi... 'ndaki köprü adeta faciaya davetiye çıkarıyor. Köprü kolonları bakımsızlıktan çökmek üzere. muhabiri detayları aktardı.

ÖZEL HABER A Haber
Giriş Tarihi: 26.03.2021 Güncelleme Tarihi: 26.03.2021
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Son dakika: İstanbul Unkapanı'nda faciaya davetiye! CHP'li İBB'nin büyük ihmali A Haber'de

'ndaki köprüdeki ihmal binlerce insanının hayatını tehlikeye atıyor. Köprü kolonları bakımsızlıktan çökmek üzere ve vatandaşlar bu durumdan şikayetçi.

Her gün binlerce araç üzerinden geçerken vatandaşlar da altından geçmeye devam ediyor. Köprü artık yıkılmaya yüz tutmuş durumda. Dört bir tarafı çürümüş durumda.

Alt geçit adeta çürümeye terk edilmiş durumda. Betonların büyük bir ölçüde döküldüğü ve demirlerin sarktığı görülüyor.

Çürümeye terk edilen köprünün üstünde CHP'li 'nin "16 milyon için çalışıyoruz" yazılı pankartı ise bu kadarına pes dedirtti.

Hemen altında böyle bir görüntü olması tepki çekiyor. Vatandaşlar "bu panoyu buraya asma sürecine verdikleri zahmeti keşke köprüye verseler" diye tepki gösteriyor.

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