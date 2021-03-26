İstanbul Burhaniye’de vatandaşın metrobüs merdiveni çilesi! 190 basamaklı parkur gibi
Üsküdar Burhaniye'de yaşayanlar metrobüse binmek için zorlu bir yoldan geçiyor. Vatandaşlar 190 basamaklı merdivenleri tek tek çıkıyor. Mahalleli bu durumdan oldukça şikayetçi. Detayları A Haber muhabiri Erdal Kuruçay aktardı.
İstanbul Üsküdar'daki Burahaniye Mahallesi'nde metrobüse binmek isteyenler bu çileyi çekmek zorunda.
Bu merdivenler metrobüs durağına çıkıyor ve vatandaşları çileli bir yol karşılıyor.
Mahalleli durumdan oldukça şikayetçi.
Merdivenler parkur gibi ve 190 basamaktan oluşuyor.
Vatandaşlar bu çilelerinin son bulmasını istiyor.
Kimi bir defa da kimi de dinlene dinlene çıkıyor.
Merdiveni çıkan A Haber muhabiri Erdal Kuruçay, "Henüz yolu yarılamadım hemen merdivenin başında bank var yolurulanlar için ideal açıkcası merdivenler çık çık bitmiyor." ifadelerini kullandı.
Kuruçay: Şu an yolu yarıladım yine bir bank beni karşılıyor.
Merdiveni kullanan bir vatandaşlar: Gün içerisinde 2-3 defa kullanıyorum.
Her gün kulalnmıyorum ama çok yorucu çok uzun.
O uzun merdivenleri çıktıktan sonra bir de sizi üst geçit bekliyor 138 basamak bir anda 190'a çıkıyor.
İşte o merdivenlerin ilk kısmından bir görüntü.