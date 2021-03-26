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İstanbul Burhaniye’de vatandaşın metrobüs merdiveni çilesi! 190 basamaklı parkur gibi

'de yaşayanlar metrobüse binmek için zorlu bir yoldan geçiyor. Vatandaşlar 190 basamaklı merdivenleri tek tek çıkıyor. Mahalleli bu durumdan oldukça şikayetçi. Detayları muhabiri aktardı.

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Giriş Tarihi: 26.03.2021 Güncelleme Tarihi: 26.03.2021
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İstanbul Burhaniye’de vatandaşın metrobüs merdiveni çilesi! 190 basamaklı parkur gibi

'daki 'nde metrobüse binmek isteyenler bu çileyi çekmek zorunda.

Bu merdivenler durağına çıkıyor ve vatandaşları çileli bir yol karşılıyor.

Mahalleli durumdan oldukça şikayetçi.

Merdivenler parkur gibi ve 190 basamaktan oluşuyor.

Vatandaşlar bu çilelerinin son bulmasını istiyor.

Kimi bir defa da kimi de dinlene dinlene çıkıyor.

Merdiveni çıkan muhabiri , "Henüz yolu yarılamadım hemen merdivenin başında bank var yolurulanlar için ideal açıkcası merdivenler çık çık bitmiyor." ifadelerini kullandı.

Kuruçay: Şu an yolu yarıladım yine bir bank beni karşılıyor.

Merdiveni kullanan bir vatandaşlar: Gün içerisinde 2-3 defa kullanıyorum.

Her gün kulalnmıyorum ama çok yorucu çok uzun.

O uzun merdivenleri çıktıktan sonra bir de sizi üst geçit bekliyor 138 basamak bir anda 190'a çıkıyor.

İşte o merdivenlerin ilk kısmından bir görüntü.

Metrobüs merdiveni çilesi METROBÜS MERDİVENİ ÇİLESİ

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