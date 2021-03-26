26 Mart 2021, Cuma
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Özel Haber Haberleri Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde yerli Kovid-19 aşı toplantısı

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde yerli Kovid-19 aşı toplantısı

Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde 'ın başkanlığında yerli Kovid-19 aşı üretimiyle ilgili kritik bir toplantı yapılacak. Sağlık Bakanı ve Sanayi ve Teknoloji Bakanı 'ın da hazır bulunacağı toplantıda yerli aşı çalışmalarında katedilen mesafe ve sonraki süreçlerde atılacak adımlar masaya yatırılacak. Toplantıya ilişkin ayrıntıları muhabiri canlı yayında aktardı.

ÖZEL HABER ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 26.03.2021
ABONE OL

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde yerli aşı çalışmalarıyla ilgili geniş katılımlı koordinasyon toplantısı yapılacak. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay başkanlığında gerçekleştirilecek toplantıda, yerli aşı çalışmalarında katedilen mesafe ve sonraki süreçlerde atılacak adımlar masaya yatırılacak. Son dakika gelişmesinin ayrıntıları haberimizde...

A Haber muhabiri Lamia Ayhan, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın koronavirüs aşı çalışması yapan kurum ve kuruluşların temsilcileriyle bir araya geleceğini aktardı. Toplantıya Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ve Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'ta katılacak.

Toplantı sonrası açıklama yapılması bekleniyor.

Yerli Kovid-19 aşısında flaş gelişme! YERLİ KOVİD-19 AŞISINDA FLAŞ GELİŞME!
Külliyede kritik aşı toplantısı KÜLLİYE'DE KRİTİK AŞI TOPLANTISI

Canlı Corona Virüsü Haritası - Corona Virüsü Ölü ve Vaka Sayısı Son Durum
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA