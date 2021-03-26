Tezgahtaki altınlardan hangi taraftakiler sahte? Sağ mı sol mu? | Sahte bilezik nasıl anlaşılır? Canlı yayında anlattı
Son dakika haberi... Altın fiyatlarının yükselmesiyle birlikte sahte bilezikler piyasaya sürüldü. Peki vatandaş sahte ile gerçek bileziği nasıl ayırt edebilir? Sahte altın nasıl anlaşılır? Detayları A Haber muhabiri Mehmet Nilüfer aktardı. Kuyumcu Evren Koçoğlu, vatandaşlara kritik uyarılarda bulundu.
Gerçek bilezik diye sahtesini almayın! Altın fiyatlarının yükselmesiyle birlikte dolandırcılar da harekete geçti. Piyasaya sahte bilezikler sürüldü.
Peki sahte bilezik nasıl anlaşılır? Ayırt etme özellikleri neler? Detayları A Haber muhabiri Mehmet Nilüfer aktardı. Kuyumcu Evren Koçoğlu, vatandaşlara kritik uyarılarda bulundu.
Sahte altın biz kuyumcular için çok büyük bir problem haline gelmeye başladı. Bunu anlamak için çok büyük bir uzman olmak gerekmiyor. Normal tüketici de bunu anlayabilir.
22 ayar altın bu şekilde yumuşak olmakta.
Kolayca eziliyor.
SAHTE ALTIN SERTTİR
Bu da görmüş olduğunuz sahte bir altındır. Fakat serttir ezemezsiniz bunu kolay kolay.
Bunun sertliğinden anlaşılabilir gerçek olup olmadığı.
Bu sağ tarafımda olan altınların hepsi gerçektir.
Sol taraftakiler ise sahtedir. Hem serttir ve sesinden de anlaşılacağı gibi teneke gibi ses vermektedir.
MÜŞTERİLERE KRİTİK TAVSİYELER
Biz kuyumcular olarak müşterileri bildiği güvendiği ticaret odasına ve kuyumcular odasına kayıtlı olan esnaflardan alışveriş yapmaya yönlendiriyoruz. Bunun dışında dediğim gibi sertliği, yumuşaklığı bu şekilde anlaşılıyor.
MİHENK TAŞI NE İŞE YARAR?
Biz mihenk taşıyla almış olduğumuz altınların ayarını kontrol ediyoruz.
KAPLAMA ALTIN TEHLİKESİ
Bunu anlamak gerçekten çok zor. Normal 8 ayar altının üzerine veya bir gümüşün üzerine 14 ayar veya 22 ayar kaplama yapılıyor. Bunu taşa vurduğumuz zaman da 22 ayar olarak gözüküyor fakat bunu anlamanın tek bir yolu var şüphelendiğimiz ürünleri tamamen eritip analiz yaptırıyoruz ve analiz sonucunda gerçek ayarını anlıyoruz.