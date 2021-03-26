KAPLAMA ALTIN TEHLİKESİ

Bunu anlamak gerçekten çok zor. Normal 8 ayar altının üzerine veya bir gümüşün üzerine 14 ayar veya 22 ayar kaplama yapılıyor. Bunu taşa vurduğumuz zaman da 22 ayar olarak gözüküyor fakat bunu anlamanın tek bir yolu var şüphelendiğimiz ürünleri tamamen eritip analiz yaptırıyoruz ve analiz sonucunda gerçek ayarını anlıyoruz.