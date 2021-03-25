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Yerli Kovid-19 aşısında flaş gelişme! Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kritik toplantı

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde yarın çalışmalarıyla ilgili geniş katılımlı koordinasyon toplantısı yapılacak. Cumhurbaşkanı Yardımcısı başkanlığında gerçekleştirilecek toplantıda, yerli aşı çalışmalarında katedilen mesafe ve sonraki süreçlerde atılacak adımlar masaya yatırılacak. gelişmesinin ayrıntıları haberimizde...

GÜNDEM AA
Giriş Tarihi: 25.03.2021 Güncelleme Tarihi: 25.03.2021
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Yerli Kovid-19 aşısında flaş gelişme! Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kritik toplantı

SON DAKİKA HABERİ | Cumhurbaşkanı Yardımcısı , çalışmaları yapan kurum ve kuruluşların yöneticileriyle yarın (26 Mart 2021) bir araya gelecek.

Oktay, yerli aşı üzerinde çalışan kurum ve kuruluşların yöneticileriyle toplantılara devam ediyor.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki toplantılarda, yerli aşı çalışmalarında katedilen mesafe, projelerin mevcut durumu ve bundan sonraki süreçlerin hızlandırılmasını sağlayacak yol haritası masaya yatırılıyor.

Oktay, bu kapsamda yarın da Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ile Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank başta olmak üzere yerli aşı sürecinde yer alan tüm paydaşları bir araya getiren geniş katılımlı bir koordinasyon toplantısına başkanlık edecek.

OKTAY BUGÜN DE TOPLANTI YAPTI

Öte yandan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, yerli aşı çalışmaları kapsamında bugün de Öğretim Üyesi Prof. Dr. , Öğretim Üyesi Prof. Dr. İhsan Gürsel, Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mayda Gürsel, Öğretim Üyesi Prof. Dr. Osman Erganiş, Öğretim Üyesi Prof. Dr. Nuray Yazıhan, ODTÜ Teknokent Nanografi Biyoteknoloji Birim Direktörü Dr. Ahmet Çağlar Özketen, Mehmet Ali Aydınlar Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. , Ankara Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Hakan Akbulut ile Koçak Farma Yönetim Kurulu Başkanı Ender Koçak ve beraberindeki heyetle bir araya geldi.

Toplantılarda yerli aşı çalışmalarında gelinen son durum kapsamlı olarak ele alınırken, çalışmaların hızla sonuçlandırılması ve süreçlerin kolaylaştırılması noktasında kamunun verebileceği katkılar irdelendi.

Oktay, hafta başında yerli aşı çalışmalarına maddi ve teknik destek veren TÜBİTAK ve TÜSEB, aşı çalışmalarının tüm fazlarında onay mercisi olan Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu (TİTCK) ile Tarım ve Orman Bakanlığı Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğü yetkilileri ile bir araya gelmişti.

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