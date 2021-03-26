Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde yerli Kovid-19 aşı toplantısı

Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde Fuat Oktay'ın başkanlığında yerli Kovid-19 aşı üretimiyle ilgili kritik bir toplantı yapılacak. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ve Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'ın da hazır bulunacağı toplantıda yerli aşı çalışmalarında katedilen mesafe ve sonraki süreçlerde atılacak adımlar masaya yatırılacak. Toplantıya ilişkin ayrıntıları A Haber muhabiri Lamia Ayhan canlı yayında aktardı.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde yerli aşı çalışmalarıyla ilgili geniş katılımlı koordinasyon toplantısı yapılacak. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay başkanlığında gerçekleştirilecek toplantıda, yerli aşı çalışmalarında katedilen mesafe ve sonraki süreçlerde atılacak adımlar masaya yatırılacak. Son dakika gelişmesinin ayrıntıları haberimizde...

A Haber muhabiri Lamia Ayhan, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın koronavirüs aşı çalışması yapan kurum ve kuruluşların temsilcileriyle bir araya geleceğini aktardı. Toplantıya Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ve Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'ta katılacak.

Toplantı sonrası açıklama yapılması bekleniyor.