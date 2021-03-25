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AK Parti Kongresi sonrası dış politikada yeni dönem mi başlıyor? Hangi adımlar atılacak? AK Parti Bingöl Milletvekili Cevdet Yılmaz yorumladı

Milletvekili Başkan Erdoğan’ın AK Parti 7. Olağan Büyük Kongresi'nde verdiği mesajları ekranlarından yayınlanan programında yorumladı. AK Parti'nin çok zengin bir kadroya sahip olduğunu belirten Yılmaz, kongre sonrası atılacak adımlara dair ipuçları verirken özelinde değişimler yaşanabileceğinin sinyallerini verdi. İşte detaylar...

ÖZEL HABER
Giriş Tarihi: 25.03.2021 Güncelleme Tarihi: 25.03.2021
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Milletvekili AK Parti'de tamamlanan 7. Olağan Büyük Kongre hakkında ekranlarında yayınlanan programına yorumlarda bulundu.

TEŞKİLATLARDA KAÇ KİŞİ GÖREV ALIYOR

AK Parti teşkilatlarında 2.2 milyon insanın görev aldığını belirten Yılmaz, AK Parti'nin çok zengin bir kadroya sahip olduğunu ifade etti.

PANDEMİ SONRASI ALANA İŞARET ETTİ

Genç ve kadınlara kongrede ağırlık verildiğini söyleyen Yılmaz, Başkan Erdoğan'ın pandemi sonrası alana yönelik yorumlarının değerli olduğunu sözlerine ekledi.

ÖNÜMÜZDEKİ DÖNEMDE NELER OLACAK?

Yeni anayasaya vurgu yapan Yılmaz bu konunun siyasetin ana gündem maddesi olacağını ifade etti. İkinci olarak aile eğitim, kültür meselelerinin ön plana çıkarılacağını söyleyen Yılmaz, dış politikada da önemli adımlar atılacağını belirtti.

DAYANIŞMAYA DAYALI BİR DIŞ POLİTİKA

Dış politikada yıkıcı bir rekabet yerine daha dayanışmaya dayanan bir politika sergilenebileceğini ifade etti.

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