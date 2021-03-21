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Yol açılınca sevinçten halay çektiler

görüntülü ihbar hattına gelen görüntüler 'ten. Siirt'te 112 ve ekibi geçit tepe mevkiinde mahsur kaldı. Sabaha karşı yolları açılan ekipler sevinçten halay çekti.

ÖZEL HABER A Haber
Giriş Tarihi: 21.03.2021
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Yol açılınca sevinçten halay çektiler

ihbar hattına gelen görüntü 'in ilçesinden.

112 ekibi Bent köyündeki bir hasta tedavisinin ardından geri döndü. Ancak 2 bin 100 rakımlı geçit tepe mevkiinde kar ve tipi nedeniyle mahsur kaldılar.

Aynı bölgede şirketine bağlı ekipler de mahsur kaldığı için yardım bekliyordu.



ekipleri mahsur kalanların imdadına yetişti. Kapalı yollar açıldı araçlar iş makinesi yardımıyla kurtarıldı.

112 ve elektrik dağıtım ekibi zorlu gecenin sabahında halay çekerek kurtarılma sevincini yaşadı.

Sevinçten halay çektiler SEVİNÇTEN HALAY ÇEKTİLER

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