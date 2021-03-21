Yol açılınca sevinçten halay çektiler
A Haber görüntülü ihbar hattına gelen görüntüler Siirt'ten. Siirt'te 112 ve DEDAŞ ekibi geçit tepe mevkiinde mahsur kaldı. Sabaha karşı yolları açılan ekipler sevinçten halay çekti.
ÖZEL HABER A Haber
112 ekibi Bent köyündeki bir hasta tedavisinin ardından geri döndü. Ancak 2 bin 100 rakımlı geçit tepe mevkiinde kar ve tipi nedeniyle mahsur kaldılar.
Aynı bölgede Dicle elektrik dağıtım şirketine bağlı ekipler de mahsur kaldığı için yardım bekliyordu.
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Siirt il özel idare ekipleri mahsur kalanların imdadına yetişti. Kapalı yollar açıldı araçlar iş makinesi yardımıyla kurtarıldı.
112 ve elektrik dağıtım ekibi zorlu gecenin sabahında halay çekerek kurtarılma sevincini yaşadı.